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Copa Sudamericana: el uruguayo Mathías de Ritis anotó un gol para San Lorenzo de Almagro en el empate ante el Santos de Neymar, que no tuvo minutos

El lateral izquierdo, que no tuvo oportunidades en el Peñarol de Diego Aguirre, inició la remontada de San Lorenzo ante Santos

21 de mayo de 2026 9:35 hs
Mathías de Ritis celebra su gol contra el Santos de Brasil

Mathías de Ritis celebra su gol contra el Santos de Brasil

ESPN

San Lorenzo de Almagro remontó el encuentro y logró empatar 2-2 frente al Santos de Neymar, ausente en esta posibilidad por lesión, y el uruguayo Mathías de Ritis fue el autor del primer gol del equipo argentino que se mantiene en la cima del grupo D de la Copa Sudamericana y que está a un paso de los octavos de final.

El Ciclón rescató un valioso empate en su visita a Brasil ante el Santos, que contó con la ausencia de Neymar, recientemente convocado al Mundial 2026 con la selección brasileña, por una molestia física.

Tras estar por debajo en el marcador por 2-0, el equipo argentino pudo igualar la historia y mantenerse firme en la cima de su grupo, a un paso del pasaje directo a la siguiente ronda.

El duelo en Vila Belmiro inició con un gol al minuto de juego por parte de Gabriel Bontempo para el dueño de casa y Gabriel Barbosa aumentó la diferencia de tiro libre en la última jugada de la etapa inicial. Cuando todo parecía perdido descontó Mathías De Ritis y a falta de cinco minutos para el final apareció Rodrigo Auzmendi.

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Mathías de Ritis inició la remontada de San Lorenzo

Mathías de Ritis comenzó la remontada. La jugada se produjo a los 71 minutos del encuentro, cuando Insaurralde desde mitad de cancha cambió la pelota hacia el sector derecho donde se encontraba bien abierto el latero Nicolás Tripichio.

El capitán de San Lorenzo controló, enganchó para su zurda y colocó el centro al corazón del área que el defensor no logró despejar de cabeza y la peinó, justo al lugar donde se encontraba esperando en el segundo poste Mathías de Ritis que conectó con un cabezazo cerca del área chica y puso el 2-1 del cuadro azulgrana.

Es el primer gol del lateral izquierdo uruguayo desde su llegada a San Lorenzo a principios de 2026. Lleva disputados 19 partidos, 16 de ellos como titular, luego de pasar un año sin minutos en Peñarol, fuera de la consideración de Diego Aguirre.

A cinco minutos del final Rodrigo Auzmendi fue el encargado de darle el empate a San Lorenzo, que con este resultado agónico se mantiene como único líder de su grupo (7 puntos), seguido por Deportivo Cuenca (6 pts), su próximo rival Deportivo Recoleta (5 pts) y en el último lugar el Santos de Neymar (4 pts).

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En caso de ganar en la última jornada ante Deportivo Recoleta de Paraguay, San Lorenzo se asegura la primera posición y accede de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana y complicó aún más al equipo de Neymar, que está obligado a derrotar a Cuenca para seguir con chances.

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