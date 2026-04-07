Blancos y colorados no votarán el ascenso del capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama

La Cámara de Senadores prevé votar este martes el ascenso a contralmirantes de Frederick Fontanot, César Ricciardi, Ismael González y Rodrigo Marqués , los cuatro capitanes de navío de la Armada Naciona l propuestos por el presidente Yamandú Orsi.

La votación , en términos numéricos, promete ser un trámite ya que el Frente Amplio tiene 17 de 31 senadores por lo que cumple con la mayoría simple que exige el artículo 168 de la Constitución para aprobar las venias.

Sin embargo, se prevé que haya un áspero debate en una de las venias, ya que los legisladores blancos y colorados no votarán el ascenso de González , según confirmó El Observador con fuentes de los dos partidos políticos.

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Los nacionalistas masticaban la idea desde el momento que el gobierno incluyó a González en la lista y dejó por fuera a Daniel Di Bono , propuesto inicialmente por la Armada.

A su juicio, el ascenso de González obedecía a un pago por haber realizado informes contra el astillero Cardama cuando fue designado como inspector por la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

El senador Javier García manifestó semanas atrás que era una “recompensa” mientras que el diputado Gabriel Gianoli habló de una “trama escandalosa”.

A estas razones, los blancos sumaron que González registra varias “sanciones graves” en su legajo, por lo que definieron –como bancada– no validar su ascenso. Este lunes, el Partido Colorado también estableció que no la votará.

Las sanciones y las miradas

En el caso de González, el legajo muestra seis sanciones. La primera en 1995 por ir a un local bailable estando en una visita oficial en puerto extranjero y las últimas dos en 2017 por ser “negligente en el cumplimiento de sus responsabilidades”.

A los nacionalistas les llamó la atención que en estas dos últimas fue cuestionado por tener "actitudes que reflejan indiferencia e indolencia" hacia el desempeño de su cargo como director de recursos humanos, algo que -dijeron sus superiores- se reflejó en "demoras reiteradas al presentar trabajos y a la falta de iniciativa". "No cumple ordenes directas", dice una de las sanciones mientras que la otra plantea que tenía desconocimiento de su cargo, incluso en "reiterados de asuntos básicos de personal".

A su vez, tiene tres arrestos en 2008 cuando formaba parte de la Misión de Paz de Naciones Unidas en Haití (Minustah). En este caso, fue sancionado por “reclamos infundados” tras un robo que involucró a su unidad y que no comunicó. Sus superiores se enteraron por la Minustah 32 horas después del suceso. Otra fue por “dirigirse a un superior no inmediato por asuntos del servicio sin la venia correspondiente” y la tercera por “no ejercer la supervisión de la responsabilidad” que tenía a su cargo ya que les robaron materiales y se enteraron por un teniente del contingente brasilero.

Si bien no estuvo en la lista inicial de la Armada, en Presidencia han defendido que González está más "a la derecha" que Di Bono en la lista de prelación, y que su mirada estratégica sobre los grandes asuntos de la Armada es más coherente con la visión a mediano plazo que impulsa el Poder Ejecutivo.

Fuentes de la marina agregaron, a su vez, que con la ponderación de Di Bono sobre González, Elizondo había pensado que podía mantener algunos equilibrios en una fuerza que está dividida, atravesada por escándalos públicos y donde los retirados más recientes –como los cinco almirantes que dejaron sus lugares este año– mantienen una importante influencia.

Pero para Presidencia, mantener la lista tal como había llegado era un “error estratégico” sobre el que tenían oportunidad de corregir, ya que su obligación es mirar un horizonte mínimo de diez años mientras que el comandante podía estar apostando al funcionamiento a corto plazo ya que en 2027 pasa a retiro por edad.