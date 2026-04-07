Audiencia de Penadés: los testigos que dio a conocer la fiscalía, la "extorsión" que denunció la defensa y los "riesgos de manual", según la jueza

La audiencia de este lunes, que se realizó a pedido de la fiscalía de Delitos Sexuales debido a que este martes se vencía la prisión preventiva impuesta al exsenador nacionalista Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezin, fue conducida por la jueza suplente Gabriela Azpiroz y no por la jueza de garantias del caso Marcela Vargas. Ello llevó a que tanto la fiscalía como las defensas incluyeran en sus argumentos explicaciones y datos para poner en contexto a la nueva jueza sobre el caso.

La fiscal Isabel Ithurralde anunció que pediría que se mantenga la prisión preventiva para ambos por seis meses más, hasta el 2 de octubre, bajo los mismos argumentos que ha venido manejando, y reiteró que persisten los riesgos para la seguridad de las víctimas y el entorpecimiento de la investigación.

Ithurralde mencionó que es una causa particular en la cual existen “13 víctimas, que salvo tres de ellas, tienen identidades reservadas y algunas de ellas han sido perseguidas, han sido amedrentadas, lo cual también constituye parte de la acusación por algunos delitos por los cuales se acusó a Penadés”, dijo en relación a la investigación paralela que se realizó en el caso.

Agregó que si bien las víctimas ya declararon en forma anticipada, "hay que protegerlas a lo largo del proceso". Además señaló que son “víctimas de gran vulnerabilidad”, “si bien ya son mayores de edad, uno de ellos cumplió la mayoría hace poco, que es la víctima E, son jóvenes de un contexto socioeconómico con algunas dificultades, que fueron contactados por Mauvezin, concretamente la víctima D, quien obviamente era menor de edad, a comienzos del año 2022, que en ese momento él era quien tenía celular, los otros chicos no tenían celular, contactaba chicos para encuentros sexuales que mantenía Gustavo Penadés”.

En ese momento mencionó que tienen "registros de muchos giros de dinero que le hacía Penadés a Mauvezin a través de un testigo" dueño de locales de Abitab quien declaró ante Fiscalía que le hacía giros a Mauvezin, a pedido de Penadés. La fiscal dijo que otro testigo es un joven que hoy tiene unos 24 años de Maldonado, que relató que siendo ya mayor de edad se contactó con Mauvezin y le ofreció que le enviara fotos íntimas a cambio de dinero. Ithurralde dijo que declaró ante Fiscalía que le ofreció encontrarse con personas de más edad, "no dijo concretamente Penadés, dijo hombres mayores”.

También mencionó a otra testigo que relató que durante un almuerzo que mantuvo con Mauvezin, él le contó que tenía un vínculo con Penadés que le pedía que le buscara chicos jóvenes para tener encuentros sexuales-. "Hablaro sobre un vecino de la testigo, que era menor de edad, con quien Mauvezin estaba interesado en contactarle a los efectos de que estuviera con Penadés".

La fiscal agregó como riesgo la situación del policía Federico Rodríguez, quien trabajó para Carlos Taroco y tuvo un activo rol en la investigación paralela y luego de que acordó con la fiscalía. Rodriguez, quien también fue condenado y declaró en forma anticipada ante la jueza de garantías, Marcela Vargas, denunció que en la última audiencia se sintió amenzado dado que al final de la audiencia “el señor Penadés se paró, caminó hacia él, le dio la mano y le dijo un gusto, nos vemos”.

La fiscal dijo que “quedó como blanco del miedo. Eso fue presenciado por la doctora Vargas, ella misma lo refirió en audiencias previas. y ha sido valorado y la Fiscalía entiende que es un motivo de valoración para el peligro de entorpecimiento con los testigos”. Ese hecho fue denunciado ante la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza.

La abogada Soledad Suarez, en representación de las víctimas del caso, compartió los argumentos de la fiscalía y puso el énfasis en el “poder” que “todavía detenta” el imputado que a su juicio “no se limita a un cargo, luego de 30 años del ejercicio del poder público” que refiere a “vinculaciones, influencias, contactos, en suma, la posibilidad de acceder a personas, lo que para otros podría ser inimaginable”.

Con respecto a Mauvezin, Suárez dijo que si bien no tiene el poder que tiene Penadés, entiende que a esta altura está plenamente probado que cumplía “el rol de captor, es la persona por detrás y la que evitaba que Penadés fuera al encuentro directo de los menores de edad, como sí había hecho con tiempos anteriores, con otras víctimas”.

Defensa de Penadés: la "irracionalidad de la prisión" y la "extorsión" para que acuerden

El defensor Homero Guerrero tomó la palabra para argumentar a favor de que se aplicara medidas cautelares "menos gravosas" que "tienen el mismo poder neutralizador” como es la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Argumentó que es “totalmente irracional mantener la prisión preventiva de ambos encausados” a esta altura del proceso y que mantenerla sería considerar "que existen delitos inexcarcelables" cuando no los hay, sería ir "contra la última reforma del proceso penal" y "claramente la aplicación de una pena anticipada".

También respondió a “algunas apreciaciones que hace la Fiscalía” y que a su entendido “no son así”. “Se habló de víctimas vulnerables que no tenían teléfono y quedó demostrado que si tenían teléfono celular”.

Sobre la amenaza al testigo Federico Rodríguez dijeron que se usó para decir que Penadés “es peligroso”. “Si usted hubiera apreciado la imagen de la audiencia vería que no es peligroso. Y no es como lo narran ni Federico Rodríguez ni la fiscalía”, le dijo a la jueza. Además recordó “un hecho mucho más grave” y es que la fiscal Alicia Ghione le entregó el contenido de los teléfonos de Taroco, de Penadés y el de Mauvezín, para que los estudiara y expusiera sobre ellos. “Eso es gravísimo, tan grave es que quien está a cargo de la fiscalía en este momento (Ithurralde), puso el conocimiento de esto al fiscal de delitos económicos y complejos de tercer turno que lo estuvo investigando”.

En relación a la llamada trama dijo que "se terminó", que están todos los implicados condenados y que "es imposible que se entorpezca una investigación que ya finalizó”. Reiteró que tampoco se pueden frustrar las declaraciones de víctimas porque ya declararon todos en forma anticipada.

Sobre el riesgo de fuga, dijo que nunca hubo indicios de que quisiera abandonar el país ni sustraerse en la acción de la justicia. "¿Dónde va a ir Penades? Hoy, particularmente, el mundo está bastante complicado para andar por ahí. El único país que no hay extradición es Israel. Yo supongo que Penadés no va a ir para Israel, entre otras cosas porque no es judío. Si estas personas tuvieran, por ejemplo, un arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, para salir del país tendría que arrancarse el dispositivo electrónico, pagar a los funcionarios policiales si es que se le pusiera custodia. Ni Bolsonaro pudo hacer esto, menos lo va a poder hacer Penadés", ironizó.

Guerrero mencionó el proyecto de ley de reforma del proceso penal que del Poder Ejecutivo va a enviar al Poder Legislativo, que en uno de los puntos expresa es que las personas que están siendo encausadas no pueden ser tratadas como penados. "Este proyecto puede ser tomado como destino mas recibido, pero el actual proceso penal también habla lo mismo. Entonces, al continuar con esta prisión preventiva, nosotros evidentemente lo estamos tratando como un penado".

La codefensora Laura Robatto, insistió en que “es ridículo lo que están diciendo del poder”. “Lo que tiene Penades a esta altura, que hace dos años y medio que lo estamos acompañando, es una familia que lo apoya. O sea, tiene arraigo. Todo al revés de lo que es el peligro de fuga. Tiene arraigo. Tiene una familia que lo va a ver todos los miércoles, que lo cuida, que lo quiere y es la que lo mantiene con vida porque esto es realmente bastante insoportable lo que se está viviendo”.

"Si tuviera poder político, esto no estaba pasando. Yo ya lo dije… ¿Quién puede pensar que Penadés es el mismo Penadés de marzo del 2023? ¡Por favor! Lo han llamado hasta el mayor depredador sexual con total liviandad frente a la prensa. Han hecho cualquier cosa con el hombre. Pero no, tenemos que seguirlo teniendo preso".

Afirmó que con la decisión de mantenerlo preso están “coaccionando” a la defensa "para que acuerde de una u otra vez”. "¿Sabe cuándo se presentó la acusación? Tres días antes de la última prórroga de dos años de investigación. Se presentó ahí, para poder seguir sosteniendo la medida cautelar de la prisión. Porque es la manera que tienen de que no vayamos a juicio. En definitiva. Si vamos a juicio y lo condenan, va a estar preso. Si vamos a juicio y lo absuelven o le bajan la pena, va a ver estado preso”.

Más adelante, luego de que la jueza tomó la decisión de mantener la prisión insistió en que con esa medida los están “extorsionando”, no la Fiscalía sio el Poder Judicial para que haga un acuerdo.

20250205 Audiencia pública de Penadés y Mauvezín. Foto: Inés Guimaraens

El caso de Mauvezin y el 40% de la pena pedida por la fiscal cumplida

A su turno, Rosana Gavazzo defensora de Mauvezin, reclamó por la libertad del profesor imputado junto al exseador, reiteró que no participó en la investigación paralela y señaló una contradicción de la fiscalía que lo acusa de contactar a menores para Penadés, y luego decir que hubo una trama para tratar de saber quiénes eran las victimas.

"Más que una prisión domiciliaria, Sebastián Mauvezin debe estar en libertad. Creemos que los derechos de las víctimas han sido lo suficientemente protegidos además, el riesgo del entorpecimiento de la investigación no es tal, porque la investigación ya se terminó. Lo único que queda por diligenciar es la prueba anticipada de Viana, que es una víctima que está imputada a Penadés y que nada tiene que ver con Mauvezin. Se encuentra en España. no tiene ningún tipo de vinculación, no podría entorpecer la declaración de Viana, de ninguna manera, no lo conoce, es mucho mayor que él, Mauvezin tiene 32 años", argumentó Gavazzo.

La defensora señaló que "la Fiscalía ha hecho muy bien su trabajo y ha protegido a las víctimas, pero la protección del derecho de las víctimas, bajo ningún concepto, puede anular los derechos de los imputados: el debido proceso, el principio de inocencia y la libertad como una regla procesal".

Además argumentó que Mauvezin tiene un pedido de condena de la fiscalía de 6 años y ya lleva 30 meses de prisión. "Esto es más de un 40 % de la pena solicitada por el Ministerio Público. Ese es el máximo, la pena podría ser menor ya con la aplicación de atenuantes, ya que tiene la primariedad absoluta. Sin duda que es inconstitucional y que el Estado puede ser responsable por ese exceso". Dijo tambien que tiene 332 días de trabajo realizado con el que redimiría pena.

Antes de que la jueza Azpiroz accediera a darle la libertad domiciliariaa Mauvezin, la fiscal contestó que si bien a Mauvezin solamente lo involucran cinco de las 13 víctimas de la causa –las que identificadas con las letas D, E, G y H y Mastropierro- “son muchas más” víctimas.

Jueza marcó una “diferenciación” entre Penadés y Mauvezin

Azpiroz afirmó que compartía lo que sostiene Fiscalía en relación al riesgo que existe del entorpecimiento de la investigación ya que es “un riesgo que se vislumbra a lo largo de todo el proceso y no solo en la etapa investigativa” y consideró que en esta etapa "es necesario adoptar medidas para cautelar el eventual juicio que se avecina".

Agregó que “los imputados conocen quiénes son los testigos que van a declarar, si bien hay varios que tienen identidad reservada, no todos tienen identidad reservada, algunos conocen sus nombres, por lo tanto es una etapa donde los imputados podrían acercarse a los testigos, a los eventuales personas que van a declarar, e incluso a las víctimas, para evitar justamente que no vengan al juicio, no se presenten a declarar, declaren de manera diferente a la que anteriormente habían declarado, o se comportan de manera reticente y desleal”.

Sin embargo, la jueza hizo marcó una “diferenciación” entre la situación de Penadés con la de Mauvezin. “Porque no es la misma imputación, por un lado, objetiva en cuanto a los hechos".

"Si bien todos hablan del poder y que ha cambiado la situación, no debemos olvidar que Penadés era un senador, que tenía un cargo político, público. Mauvezin me parece una situación diferente, que si bien podía estar vinculado, y la Fiscalía sí lo manifiesta en la audiencia, con Penadés las situaciones son distintas. Por lo tanto, entiendo que si bien existe un riesgo concreto de que Mauvezin pueda acceder a los testigos que faltan declarar, es diferente la situación en cuanto a las posibilidades concretas de que pueda acceder a esos testigos y lograr que no vengan a declarar en el juzgado", argumentó.

Azpiroz dijo que si bien ambos riesgos se han acreditado, "el riesgo que tiene mayor envergadura en esta instancia del proceso es el entorpecimiento de la investigación". En ese sentido dijo que "la única medida capaz de garantizar ese riesgo y evitar que ocurran otras situaciones que puedan afectar a los testigos, a las víctimas y entorpecer las etapas que continúan en el proceso (...) es la prisión preventiva".

En el caso de Mauvezin afirmó que "la prisión preventiva dejó de cumplir la finalidad necesaria que tenía", que "tiene derecho a abordar el juicio con otras medidas y no con prisión preventiva" y decidió sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario nocturno, en horario de las 22 a las 6 del día siguiente, junto con la prohibición absoluta de todo tipo de contacto y comunicación con los testigos y víctimas.

La jueza le advirtió a Mauvezin que tendría un control policial que concurrirá a su casa en forma aleatoria y se incumple regresará a la prisión preventiva.

La fiscal apeló el fallo de la jueza con respecto a Mauvezin al considerar que "está muy ligado con Gustavo Penedes, y está estrechamente vinculado de todos estos hechos que han sido de una enorme gravedad" y que persiste el riesgo para las victimas.

La defensa de las víctimas también planteó la apelación pero la jueza le dijo que consideraba que no tenía posibilidad de apelar a esta medida porque no es una medida cautelar que afecte directamente los intereses de la víctima.

Sin embargo, la abogada Soledad Suárez entendió que en su rol de coadyuvar con la fiscalía correspondía que se le diera la palabra. “Así que yo voy a apelar y usted haga lo que le parezca al respecto”, le dijo a la jueza.

1696961547598.webp Soledad Suárez. Archivo Inés Guimaraens

Luego objetó que el arresto nocturno a Mauvezin es “realmente es el que menos provecho da para la protección, porque no va a ir mientras que los chicos duermen a contactarlos o a tratar de ubicarlos, sino que va a ir de día. Yo no sé si Mauvezin sabe nombres completos, domicilios exactos... Pero de todas maneras entiendo que sí tiene muy claro en qué lugares ellos circulan y que debe recordar las caras de todos los cinco referidos a él”.

Gavazzo pidió que se mantenga la decisión y se cumpla con lo que la ley dispone y la jueza así lo resolvió, ante lo cual Robatto la felicitó por diferenciar ambas situaciones “porque hasta ahora Mauvezin ha permanecido invisibilizado”, dijo.

Robatto, por su parte, apeló el fallo con respecto a Penadés. La magistrada reiteró que en el caso del exsenador entiende que "existe un peligro grave y fundado de que el imputado con otras medidas cautelares podría acceder puntualmente a los testigos y a las víctimas y lograr que no se presenten en el proceso, declaren de forma errónea, falsa, que comporten de manera reticente, no se les pueda ubicar, no comparezcan".

Entonces la jueza dijo que se iba "a permitir" citar una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno que interviene en el caso y dijo que "los riesgos son de manual". "No es que simplemente una alegación podría ocurrir, sino que, bueno, ocurrió. Y existe la sospecha grave y fundada de que va a ocurrir nuevamente. Entonces, la única medida capaz de evitarlo es la prisión preventiva".