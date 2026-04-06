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Caso Penadés: Sebastián Mauvezín dijo que está en prisión preventiva "sin justificación" y defendió su inocencia

Mauvezín está imputado por varios delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad

6 de abril de 2026 14:31 hs
Sebastián Mauvezín durante la audiencia de este lunes

Sebastián Mauvezín durante la audiencia de este lunes

Foto: captura Telemundo

El profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, imputado por varios delitos de contribuación a la explotación sexual de menores de edad en la causa que involucra al exsenador Gustavo Penadés, defendió su inocencia y aseguró que se encuentra en prisión preventiva "sin ningún tipo de justificación".

"Se me arrastra en las prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación", aseguró al inicio de una nueva instancia judicial, según registró Telemundo.

Mauvezín acusó a las "personas tan connotadas desde el punto de vista letrado" que estaban presentes en la audiencia de no tener presentes algunos mandamientos jurídicos, como la lucha por la justicia.

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"Veo que el principio de Couture, el cuarto mandamiento, no lo tienen presente, que plantea que cuando el deber y la justicia están en contradicción y enfrentadas, hay que luchar por la justicia. Y en este caso por la justicia no se está luchando, sino por el derecho", argumentó.

Y pidió a los periodistas "investigar" qué otro caso existe de una persona imputada por contribución (a la explotación sexual de menores) que haya estado "dos años y seis meses en prisión preventiva".

"Eso significa que acá hay otras significancias. Y estaría muy bueno que lo invesiguen, que este caso no se invisibilice", pidió.

Mauvezín insistió en su inocencia y dijo estar "muy tranquilo". "Yo estoy muy tranquilo y digo una cosa: voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia. Y digo lo siguiente también: que hay muchos privados de libertad que siendo inocentes tienen que firmar acuerdos abreviados".

"No lo van a lograr porque estoy tan tranquilo de mi inocencia que voy hasta el final de las consecuencias", aseguró.

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