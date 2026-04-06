Caso Penadés: Sebastián Mauvezín dijo que está en prisión preventiva "sin justificación" y defendió su inocencia

El profesor de Historia, Sebastián Mauvezín , imputado por varios delitos de contribuación a la explotación sexual de menores de edad en la causa que involucra al exsenador Gustavo Penadés , defendió su inocencia y aseguró que se encuentra en prisión preventiva "sin ningún tipo de justificación".

" Se me arrastra en las prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación ", aseguró al inicio de una nueva instancia judicial, según registró Telemundo.

Mauvezín acusó a las "personas tan connotadas desde el punto de vista letrado" que estaban presentes en la audiencia de no tener presentes algunos mandamientos jurídicos, como la lucha por la justicia.

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"Veo que el principio de Couture, el cuarto mandamiento, no lo tienen presente, que plantea que cuando el deber y la justicia están en contradicción y enfrentadas, hay que luchar por la justicia. Y en este caso por la justicia no se está luchando, sino por el derecho ", argumentó.

Y pidió a los periodistas "investigar" qué otro caso existe de una persona imputada por contribución (a la explotación sexual de menores) que haya estado "dos años y seis meses en prisión preventiva".

"Eso significa que acá hay otras significancias. Y estaría muy bueno que lo invesiguen, que este caso no se invisibilice", pidió.

Mauvezín insistió en su inocencia y dijo estar "muy tranquilo". "Yo estoy muy tranquilo y digo una cosa: voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia. Y digo lo siguiente también: que hay muchos privados de libertad que siendo inocentes tienen que firmar acuerdos abreviados".

"No lo van a lograr porque estoy tan tranquilo de mi inocencia que voy hasta el final de las consecuencias", aseguró.