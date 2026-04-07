"Estamos preparados": Maximiliano Araújo confía en que Sporting pueda superar a Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones que comienzan este martes

El internacional uruguayo Maxi Araújo , del Sporting, aseguró este lunes que su equipo afronta el partido de este martes (16:00 horas) contra el Arsenal, de la Liga de Campeones, sin complejos y que mira al conjunto inglés “de igual a igual”.

"Va a ser muy difícil, pero creo que estamos preparados y en un buen momento. Va a ser una linda eliminatoria y los vamos a mirar de igual a igual", dijo Araújo en una rueda de prensa previa al encuentro de ida de cuartos de final en Lisboa.

Pese a admitir la dificultad de esta eliminatoria, que auguró que va a ser "muy larga y dura", Araújo cree que "no hay favoritos". "Ellos están muy bien, pero nosotros también", añadió.

El extremo de 26 años se ha adaptado a la posición de lateral en el Sporting y será el encargado de impedir el avance por la banda izquierda de Bukayo Saka o Noni Madueke.

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Sporting's Uruguayan defender #20 Maxi Araujo attends a training session on the eve of their UEFA Champions League quarter final first leg football match against Arsenal, in Alcochete, outskirts of Lisbon on April 6, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREI Maxi Araújo en entrenamiento previo al Sporting vs Arsenal Foto: AFP

"Los dos son muy buenos, de los mejores extremos del mundo, para mí es un privilegio poder enfrentarme a cualquiera de los dos. Me siento muy preparado", dijo el internacional celeste

Sporting y Arsenal se enfrentan este martes en el Estadio de Alvalade de Lisboa en el partido de ida y volverán a verse las caras el día 15 en el Emirates Stadium de Londres.

Sporting vs Arsenal, este martes a las 16:00

El Sporting recibe al Arsenal este martes convertido en el invitado sorpresa en los cuartos del torneo tras haber batido a la otra sensación, el Bodo/Glimt, que desperdició un 3-0 en la ida de octavos al perder 5-0 tras una prórroga en la vuelta en Lisboa.

En el estadio José Alvalade el Arsenal pondrá el listón más alto: los Gunners son líderes de la Premier League y finalizaron la liga de la Champions en el primer puesto.

Pero el equipo de Mikel Arteta, sin títulos desde hace seis años, ofrece síntomas febriles cuando se acerca el momento de la verdad.

El 22 de marzo perdió 2-0 ante el City, su rival también por la Premier, en la final de la Copa de la Liga.

En el regreso a la competición tras la ventana internacional cayó el sábado por 2-1 ante el Southampton, de la segunda división, en los cuartos de la Copa de Inglaterra.

Partidos de esta semana por Liga de Campeones

Cuartos de final, ida:

Martes 7 de abril, 16:00 horas:

Sporting CP vs Arsenal

Real Madrid vs Bayern Múnich

Miércoles 8 de abril, 16:00 horas:

Barcelona vs Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain (PSG) vs Liverpool

Con base en EFE y AFP