Así quedaron las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17: Uruguay está segundo en el Grupo A luego de sumar dos empates

La selección uruguaya igualó 1-1 este domingo ante Paraguay y sumó su segundo empate en dos fechas del Grupo A del Sudamericano de selecciones sub 17 que se disputa en Paraguay.

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El equipo celeste es dirigido por Ignacio "Nacho" González .

Los celestes comenzaron en desventaja este domingo, pero en el final del primer tiempo lograron la igualdad a través de un tanto de Thiago Mora . El tanto llegó a través de un córners que puso en el área Nicolás Scotti.

Uruguay había debutado el viernes con empate 1-1 ante Chile .

¡URUGUAY IGUALÓ LAS ACCIONES! A los 39' tras un gran centro de Nicolás Scotti, Thiago Mora anotó de cabeza el 1-1 ante Paraguay. CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS pic.twitter.com/Vz7ZolGmgH

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Con estos dos resultados, la selección se encuentra segunda en el Grupo A.

Los cuatro primeros clasificarán a la ronda final para definir los siete países de Conmebol que irán al Mundail que este año se disputará en Qatar.

Así están las tablas de posiciones de los grupos A y B del Sudamericano sub 17:

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Así avanza el torneo fecha a fecha: