Así quedaron las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17: Uruguay está segundo en el Grupo A luego de sumar dos empates

La selección uruguaya igualó 1-1 este domingo ante Paraguay y sumó su segundo empate en dos fechas del Grupo A del Sudamericano de selecciones sub 17 que se disputa en Paraguay.
El equipo celeste es dirigido por Ignacio "Nacho" González.
Los celestes comenzaron en desventaja este domingo, pero en el final del primer tiempo lograron la igualdad a través de un tanto de Thiago Mora. El tanto llegó a través de un córners que puso en el área Nicolás Scotti.
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Uruguay había debutado el viernes con empate 1-1 ante Chile.
Con estos dos resultados, la selección se encuentra segunda en el Grupo A.
Los cuatro primeros clasificarán a la ronda final para definir los siete países de Conmebol que irán al Mundail que este año se disputará en Qatar.
Así están las tablas de posiciones de los grupos A y B del Sudamericano sub 17:
Así avanza el torneo fecha a fecha: