Bebé de poco más de un año fue hospitalizada por "tendencia al sueño": médicos detectaron drogas en su cuerpo

Una bebé de un año y tres meses fue internada en un hospital local tras ser presentada por sus padres que notaron “ tendencia al sueño ”. Sin embargo, los análisis clínicos confirmaron que tanto la menor como su padre dieron positivo a sustancias estupefacientes , por lo que tanto la Justicia de Familia y como las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intervinieron en el caso, informó la Jefatura de Policía de Río Negro en un comunicado.

El hecho se conoció luego de que desde el centro de salud se comunicara que un hombre y una mujer ingresaron con la niña para su atención. Según se indicó, la menor presentaba signos de decaimiento, por lo que se le practicaron estudios clínicos.

Los resultados confirmaron que tanto el adulto como la niña tenían presencia de sustancias en el organismo , lo que activó la intervención policial.

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Consultado por los efectivos, el hombre explicó que previamente habían concurrido al hospital, pero se retiraron “ sin ser asistidos debido a la demora en la atención ”, y que luego regresaron cuando el estado de la menor persistía.

Intervención judicial y medidas

La fiscal del caso, Guillermina Chouhy, dispuso poner la situación en conocimiento del Juzgado de Familia. Como medida inicial, la niña quedó bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mientras que se resolvió la detención de sus progenitores.

Posteriormente, el juez de Familia, doctor Noble, ordenó la adopción de medidas cautelares respecto de los adultos en relación a la menor.

En el marco de la investigación, la mujer declaró que convive con sus hermanos, quienes son consumidores de sustancias y realizan el consumo dentro de la vivienda. Además, aseguró “desconocer las circunstancias en que se produjo la intoxicación de su hija”.

Tras nuevas actuaciones, la Fiscalía dispuso el cese de la detención de los padres, que quedaron emplazados para comparecer con asistencia letrada esta tarde. El caso fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, que continúa con la investigación.