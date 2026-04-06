El expresidente del Banco Central Washington Ribeiro se une al equipo de Latin Securities en Uruguay

Latin Securities anunció la incorporación de Washington Ribeiro como nuevo Head of Uruguayan Macro & Sovereign Strategy a partir del lunes 6 de abril. Esta movida se destaca en el marco de la apuesta de la compañía por potenciar las inversiones en Uruguay

Ribeiro es conomista egresado de la Universidad de la República, se desempeña como profesor en la Universidad de Montevideo y ha sido asesor económico de diversas instituciones.

En su trayectoria se destaca especialmente su liderazgo en el Banco Central del Uruguay (BCU), donde ingresó como director en 2010, fue designado vicepresidente en 2020 y luego fue presidente durante 2024 y parte de 2025.

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Gracias a su carrera en el BCU participó en distintos comités de organismos internacionales como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-. Además, formó parte de conferencias organizadas por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial y el Mercosur.

“Incorporarme a Latin Securities me genera, al mismo tiempo, satisfacción y compromiso. Satisfacción por ser parte de una firma seria, con valores y en crecimiento. Compromiso porque ahora, desde el sector privado y junto a un estupendo equipo de trabajo, aspiro a seguir contribuyendo a la generación de nuevas y mejores oportunidades de inversión para el país”, dijo Ribeiro al asumir este nuevo cargo.

En la misma línea, agregó que “todos en la empresa estamos alineados en que Latin Securities continúe desarrollándose y, de esta manera, contribuya significativamente al sistema financiero uruguayo”.

Desde la firma destacan a Ribeiro y aseguran que su rol contribuirá significativamente con su propósito de atraer nuevas inversiones al país.

La apuesta de Latin Securities por las inversiones

La incorporación de Ribeiro es un paso más de la compañía de servicios financieros por potenciar las inversiones en el país, pero no es el único.

A fines de 2024, la firma adquirió SURA Investments, el ala de inversiones de SURA en Uruguay, cuando el grupo colombiano SURA decidió retirarse de ese negocio en Uruguay.