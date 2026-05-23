Exitosa startup fundada por uruguayos en EEUU desembarca en el mercado latinoamericano con una IA que asiste a los doctores durante la consulta

Puppeteer nació en noviembre de 2023 como un spin-off de la firma de Healthtech Light It creada por los uruguayos Alan Brande , Javier Lempert y Martin Oppenheimer, a quienes se sumó el CEO de Puppeteer, Federico Ruiz. La empresa nació con un foco claro en construir herramientas de inteligencia artificial (IA) para el sistema de salud estadounidense.

¿Su propósito? Hacer más eficiente la comunicación con los pacientes y aliviar la carga operativa de los médicos . Para esto, de a un tiempo a esta parte, sus principales productos se centraron en agentes de voz que facilitan la comunicación entre pacientes y doctores.

Sin embargo, recientemente, decidieron apostar al mercado latinoamericano con un producto que es moneda corriente en Estados Unidos y otros mercados desarrollados, pero que aún no es habitual en estas latitudes: la inteligencia artificial aplicada a la transcripción de consultas médicas.

Dejaron su trabajo en Tiendamia para crear su propia startup, un año después son los elegidos por The Bridge Program para expandirse a Estados Unidos desde Silicon Valley

Movida gerencial: startup uruguaya tiene un nuevo country manager en México, Sarubbi renueva su gerencia comercial y Ceibal suma un liderazgo en innovación y formación

Micaela Sachetti (head of Growth) y Guillermina Grün (prompt ingenier) están en el día a día de Puppeteer y, en conversación con Café y Negocios, revelaron cómo funciona esta tecnología y a quién está dirigida.

“Empezamos a ver que había un tipo de producto que estaba funcionando muy bien a nivel global, que son los escribas médicos, pero que en Latinoamérica no estaban creciendo”, señaló Sachetti.

Al mismo tiempo, el burn out entre los profesionales de la salud es una realidad en el continente que hace que exista mercado para aquellas soluciones que le quiten peso a las tareas administrativas inherentes al trabajo médico.

De esa premisa surgió Doctáfono, una IA que escucha la consulta, la transcribe y genera notas, a la vez que puede analizar y pasar a texto PDF o imágenes de estudios y ofrecer sugerencias de seguimiento.

“El análisis que se hace no es clínico, es puramente documental”, subrayó Grün.

Esta solución desembarcará en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Las ejecutivas apuntaron que la solución funciona por suscripción- hoy en día con un valor de US$ 8 por médico- y se aplica tanto para grandes clínicas como para médicos que trabajan de forma particular.

Doctáfono se integra con los sistemas que tienen las organizaciones de salud, remarcó Sachetti y apuntó que los médicos que lo usan individualmente pueden incluso crear historias clínicas dentro de la plataforma que le permitan tener organizadas las consultas y los datos de los pacientes de forma segura y todo en la misma plataforma.

En este sentido, Sacchetti y Grün remarcaron que para su expansión Doctáfono tuvo que adaptarse a las regulaciones de los mercados de América Latina y, por ejemplo, no almacenar la voz de los pacientes, sino únicamente las transcripciones.

Las referentes de Doctáfono indicaron que la solución se presentará en el mercado por medio de un Webinar este lunes y que las clínicas o profesionales de la salud podrán suscribirse al servicio a través del sitio web o de las redes de Puppeteer.