VIDEOS | Así fue el tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Un tiroteo se registró este martes frente a un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul (Turquía), resultando muerto uno de los dos atacantes y un agente de policía herido, según informó la cadena local Haberturk.

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De acuerdo al reporte oficial, los agresores estaban armados con rifles de cañón largo. Durante el intercambio de disparos, dos de los atacantes perdieron la vida, mientras que un tercer asaltante fue detenido. Un agente resultó herido en el transcurso del enfrentamiento.

Tiroteo en Estambul "Tres individuos que se enfrentaron armados con nuestros agentes de policía de servicio frente al centro comercial Yap Kredi Plaza en Estambul han sido neutralizados. Dos de nuestros heroicos agentes resultaron levemente heridos en el enfrentamiento. Se ha determinado la identidad de los terroristas. Se ha confirmado que uno de ellos, que llegó a Estambul desde Izmit en un vehículo alquilado, tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión; y que uno de los dos terroristas, que son hermanos, tiene antecedentes por tráfico de drogas", precisó el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.

Tiroteo en Estambul De acuerdo a la información suministrada el Gobierno central, los "terroristas" alquilaron un vehículo en Izmit y se trasladaron a Estambul. "Se ha sabido que Yunus ES, quien fue abatido, tenía vínculos con una organización terrorista que instrumentaliza la religión, y que los otros dos terroristas, Onur Ç. y Enes Ç., capturados heridos, son hermanos, y que Onur Ç. tiene antecedentes por tráfico de drogas. Se ha detectado una extensa comunicación digital entre los tres terroristas neutralizados, y continúa el interrogatorio de los heridos", completó.