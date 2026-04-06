La trayectoria del ciclón y los departamentos uruguayos más afectados por los vientos fuertes, según Metsul

Un ciclón extratropical se formará entre este martes 7 y miércoles 8 en Uruguay y el sur de Brasil, y provocará lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes a muy intensos en varias zonas del país, según el informe de Metsul Meteorología , que compartió la trayectoria del temporal.

El fenómeno comenzará a gestarse a partir de una zona de baja presión sobre el noreste de Argentina , que este lunes ya genera lluvias y tormentas aisladas en Uruguay. Para el martes, ese sistema se profundizará sobre territorio uruguayo hasta evolucionar en un ciclón extratropical.

Durante el martes, el país estará bajo condiciones de alta inestabilidad , con precipitaciones que podrían ser fuertes a intensas y acompañadas de tormentas eléctricas.

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El informe advierte además que, debido a la dinámica atmosférica, no se descarta actividad tornádica en forma aislada , en un escenario asociado a una línea de inestabilidad que atravesará la región.

Vientos fuertes desde el martes y pico el miércoles

El viento comenzará a intensificarse hacia la tarde-noche del martes y persistirá durante el miércoles, con mayor impacto en el sur y este del país.

Los departamentos más afectados serán Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, donde se prevén ráfagas de entre 70 y 90 km/h, con posibilidad de superar los 100 km/h en zonas puntuales, especialmente en áreas costeras.

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Para el miércoles de mañana, el centro del ciclón se ubicará sobre el océano Atlántico, frente a las costas de Rocha y el sur de Río Grande do Sul, con una presión cercana a los 990 hPa, intensificándose a lo largo del día.

El sistema continuará su desplazamiento hacia el este-sureste y se alejará del continente el jueves, aunque el frente frío asociado seguirá generando inestabilidad en otras regiones.

Metsul señaló que este tipo de eventos es frecuente en las latitudes medias de Sudamérica durante otoño, invierno y primavera, cuando sistemas de baja presión se forman sobre el continente y luego se intensifican sobre el mar.

En este caso, la combinación de lluvias, tormentas y vientos podría generar caída de árboles, daños en estructuras y cortes de energía, especialmente en zonas costeras y urbanas expuestas.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" a partir de la tarde de este lunes 6 de abril.

Según el organismo oficial del tiempo, desde la tarde de hoy y hasta la mañana del miércoles 8 de abril se prevén precipitaciones "abundantes" y tormentas "fuertes" que obedecen al ingreso de una "depresión atmosférica" desde la zona Norte que se extenderá progresivamente a todo el país.

En tal sentido, Meteorología espera que hoy los acumulados en el Norte ronden los 60 y 90 milímetros en 24 horas, aunque advierte que podrían ser "puntualmente superiores".

Desde la madrugada del martes, en tanto, los valores en el Noreste, centro-sur y Este del país podrían alcanzar hasta 100 milímetros en 24 horas y también pueden llegar a ser "puntualmente superiores".

El martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional "generando vientos sostenidos del sector sur, con valores de entre 40 y 60 kilómetros en la hora (km/h)", aunque las rachas pueden llegar a ser de hasta 90 km/h y "puntualmente superiores".

"Las zonas más afectadas serán las del suroeste, centro-sur y este", agrega Inumet.

Este lunes Metsul anunció, además, que una fuerte variabilidad térmica marcará la semana en Uruguay, con calor, lluvias y descensos de temperatura en pocos días.

El martes ingresará un frente frío asociado a un ciclón en Uruguay, que provocará tormentas y un quiebre térmico tras una jornada calurosa.

Luego, hacia el miércoles, una masa de aire frío traerá temperaturas más agradables, aunque sin frío intenso, en un escenario típico del otoño con cambios rápidos.