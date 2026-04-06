Metsul advierte por lluvias y "montaña rusa de temperaturas" debido a ciclón en Uruguay: los detalles

Una marcada variabilidad térmica marcará los próximos días en la región, con impacto directo en Uruguay , donde se prevé una sucesión de jornadas con calor, lluvias y descensos de temperatura en pocos días . Según el análisis de Metsul Meteorología , el escenario responde a la alternancia de masas de aire cálido y frío típica del otoño . “ Prepárense para una montaña rusa de temperaturas ”, advirtió el informe, que señala cambios bruscos en cortos períodos .

El fenómeno tendrá un punto clave en Uruguay . Para el martes 7, el avance de un nuevo frente frío estará asociado a “ una línea de inestabilidad vinculada a un ciclón en Uruguay ”, lo que provocará lluvias y tormentas con un descenso de la temperatura .

Ese sistema será determinante en el cambio de condiciones: la jornada comenzará con calor , pero la inestabilidad marcará un quiebre térmico hacia la tarde .

Metsul advierte por calor en Semana de Turismo y anticipa drástico cambio desde el sábado en Uruguay

Ahora sí, otoño: Metsul anuncia masa de aire frío que "traerá un descenso muy significativo de la temperatura"

El inicio del período estará dominado por una masa de aire cálido que afecta al sur de Brasil y que también influye sobre Uruguay. Sin embargo, ya desde el fin de semana comenzaron los cambios con el ingreso de frentes fríos .

Este lunes, con una zona de baja presión en el noreste de Argentina, el aire cálido volverá a imponerse, generando una tarde calurosa en la región.

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Pero ese escenario será transitorio. Hacia el miércoles 8, una nueva masa de aire frío —impulsada por un ciclón en el Atlántico Sur— se expandirá, generando “temperaturas agradables” y un ambiente más estable.

Desde Metsul aclararon que no se trata de un episodio de frío invernal. “No cabe esperar un frío intenso”, señala el informe, aunque sí un descenso significativo respecto a los valores elevados de los últimos días.

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Este cambio dejará varios días consecutivos con temperaturas más moderadas, e incluso mínimas más bajas hacia el final de la semana, en un contexto de atmósfera más seca.

El patrón, explicaron, es característico del otoño en el sur de América del Sur, una “frontera climática” donde las masas de aire frío y cálido se alternan con rapidez.