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Fin de semana con "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas": el pronóstico de Inumet

El organismo prevé "un leve descenso de temperaturas" sobre el domingo 7 de junio

4 de junio de 2026 19:20 hs
Inumet emitió una advertencia por nieblas y neblinas
Inumet emitió una advertencia por nieblas y neblinas Camilo Dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció cómo estará el tiempo para el próximo fin de semana, que va desde el viernes 5 al domingo 7 de junio. Durante estos días se esperan "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas" en distintos puntos del Uruguay.

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La mañana del viernes estará fresca, mientras que por la tarde estará templado y "el cielo estará nuboso con períodos de cubierto", reportan desde el organismo. "Será una jornada con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas", comunicaron desde Inumet.

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En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 22 °C a los 13 °C.

Pronóstico de Inumet para el viernes 5 de junio
Pronóstico de Inumet para el viernes 5 de junio

Pronóstico de Inumet para el viernes 5 de junio

Para el sábado se esperan "pocos cambios en la temperatura" y "jornadas muy húmedas con abundante nubosidad". Ese día "persistirán las neblinas y neblinas, desmejorando el litoral oeste hacia la tarde con probable formación de tormentas", informó el organismo.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 17 °C a los 12 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 6 de junio
Pronóstico de Inumet para el sábado 6 de junio

Pronóstico de Inumet para el sábado 6 de junio

En el último día del fin de semana "se prevé un leve descenso de temperaturas con cielo cubierto", además de "precipitaciones y probables tormentas principalmente al norte del Río Negro". Ese día "continuarán las nieblas y neblinas hasta las primeras horas de la mañana".

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 15 °C a los 12 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 7 de junio
Pronóstico de Inumet para el domingo 7 de junio

Pronóstico de Inumet para el domingo 7 de junio

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