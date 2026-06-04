Fin de semana con "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas": el pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció cómo estará el tiempo para el próximo fin de semana , que va desde el viernes 5 al domingo 7 de junio . Durante estos días se esperan "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas" en distintos puntos del Uruguay .

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La mañana del viernes estará fresca , mientras que por la tarde estará templado y "el cielo estará nuboso con períodos de cubierto", reportan desde el organismo. "Será una jornada con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas ", comunicaron desde Inumet.

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En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 22 °C a los 13 °C .

Pronóstico de Inumet para el viernes 5 de junio Pronóstico de Inumet para el viernes 5 de junio Redes sociales de Inumet

Para el sábado se esperan "pocos cambios en la temperatura" y "jornadas muy húmedas con abundante nubosidad". Ese día "persistirán las neblinas y neblinas, desmejorando el litoral oeste hacia la tarde con probable formación de tormentas", informó el organismo.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 17 °C a los 12 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 6 de junio Pronóstico de Inumet para el sábado 6 de junio Redes sociales de Inumet

En el último día del fin de semana "se prevé un leve descenso de temperaturas con cielo cubierto", además de "precipitaciones y probables tormentas principalmente al norte del Río Negro". Ese día "continuarán las nieblas y neblinas hasta las primeras horas de la mañana".

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 15 °C a los 12 °C.