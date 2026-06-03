Murió la actriz Julieta Denevi a los 48 años: era hija de Jorge Denevi y Mary Da Cuña

La actriz Julieta Denevi murió este miércoles a los 48 años, era la hija de los también artistas Jorge Denevi y Mary Da Cuña, además de ser reconocida por participar en el ciclo humorístico Plop! y diversas obras de teatro.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La noticia fue comunicada por su prima en redes sociales. "Hoy la tristeza me invade nuevamente, se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos", escribió Gabriela Barboza en redes sociales.

Además de ser reconocida por su participación en Plop!, Denevi integró la primera generación de las Chin Chin de Cacho Bochinche, según informó El País en primera instancia.

En el programa humorístico compartió elenco con su padre Jorge Denevi, quien también es recordado por ser parte deñ programa Telecataplúm. En setiembre de 2016 murió su madre, Mary Da Cuña.