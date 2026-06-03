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Murió la actriz Julieta Denevi a los 48 años: era hija de Jorge Denevi y Mary Da Cuña

La artista es recordada por participar en el ciclo humorístico Plop!, donde compartió elenco con su padre

3 de junio de 2026 21:09 hs
Archivo: Julieta Denevi

Archivo: Julieta Denevi

La actriz Julieta Denevi murió este miércoles a los 48 años, era la hija de los también artistas Jorge Denevi y Mary Da Cuña, además de ser reconocida por participar en el ciclo humorístico Plop! y diversas obras de teatro.

La noticia fue comunicada por su prima en redes sociales. "Hoy la tristeza me invade nuevamente, se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos", escribió Gabriela Barboza en redes sociales.

Además de ser reconocida por su participación en Plop!, Denevi integró la primera generación de las Chin Chin de Cacho Bochinche, según informó El País en primera instancia.

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En el programa humorístico compartió elenco con su padre Jorge Denevi, quien también es recordado por ser parte deñ programa Telecataplúm. En setiembre de 2016 murió su madre, Mary Da Cuña.

Julieta Denevi también se especializó como asistente de dirección y productora tanto en teatro como en televisión. Además de la dramaturgia, se formó en danza y como técnica en realización audiovisual.

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