Expareja del padre de Moisés lo defiende: "Lo vi llorando y deprimido por sus hijos"

Elena, expareja de Carlos Martínez —padre de Moisés —, habló por primera vez sobre su relación con el fallecido y brindó detalles sobre el vínculo que este mantuvo con el hoy condenado y sus otros hijos .

En diálogo con La Pecera (Azul FM), programa conducido por Ignacio Álvarez, la mujer reveló que desde 2013 mantuvo un fuerte vínculo con Carlos, que incluyó una separación entre medio, y que ella en ningún momento estuvo "enterada de nada" de lo que había pasado.

"A Sara (hermana de Moisés) la vi una sola vez cuando la hermana mayor la llevaba a la casa. Ana (la hermana mayor) vivía frente a la casa del padre y ella lo veía. Yo la vi solo una vez, igual que a Moisés ", dijo.

El antecedente del caso Moisés donde sí se aplicó el artículo 36: una mujer que mató a su pareja tras padecer "violencia intrafamiliar"

Caso Moisés: catedrático de Derecho Penal Germán Aller dijo que "la sentencia está bien fundada" y le "parece dudoso" que en apelaciones se revierta

Tras esto, se refirió al vínculo del fallecido con el hoy condenado y afirmó que ella lo que vio fue "buena relación entre padre e hijo" .

"Los hijos estuvieron viviendo con él", mencionó y reveló que antes de que tuviera lugar el homicidio, Moisés se mantuvo por "un año y medio" conviviendo con su padre.

Durante ese tiempo, aseguró, Carlos tuvo "muchos problemas" con la pareja que tenía en ese momento, cuando Elena estaba separada de él, y que esos choques eran "por el tema Moisés".

"Carlos se separa porque da privilegio al hijo, como debe ser", aseguró la mujer. De acuerdo con esta, los problemas de la otra expareja de Carlos con Moisés estaban en que el último iba con el padre, "le pedía plata" y "hacía lo que quería con él".

"Me contó que él estaba muy mal porque uno de los hijos, no Moisés, le pasaba robando. Tuvo que ir a una boca de pasta base a recuperar lo robado", afirmó.

"No los quería en la casa (a ese hijo y a su hermano Moisés). Se que los quiso ayudar por los consumos de droga", añadió. Tras estos dichos, Álvarez le consultó sobre si Moisés era adicto y esta aseguró que sí.

"Él estaba muy triste porque los hijos estaban perdidos en esa porquería. Me dijo que estaba cansado de que le robaran", expresó.

Según Elena, durante ese tiempo que Moisés convivió con su padre, este lo terminó "corriendo" por el "tema de los consumos" de droga que tenía el joven.

Tras esto, recordó que sobre diciembre de 2024 él y sus hermanos estaban esperando una "herencia" por una "sucesión de la familia" y señaló que tanto Moisés como sus hermanos estaban "al tanto" de eso.

Después, en otro momento de la entrevista y entre lágrimas, expresó: "El fue bueno conmigo; yo no lo vi como un tipo malo, como alguien agresor o violador, no lo viví".

En tal sentido, la mujer se mostró molesta con los hijos de Carlos ya que "nunca" le dieron "una señal" sobre el comportamiento del hombre cuando él "convivía" con sus hijas. "No pasó nada, pero ¿y si hubiese pasado algo y era un hombre violento como lo describen?", se preguntó.

En cuanto al vínculo del fallecido con sus nietos, mencionó que los "frecuentaba" normalmente y que "los llevaba al fútbol y todo".

"Yo no quiero prensa, quiero dar mi visión de lo que yo viví con él porque no es justo que lo estén acusando de tanta cosa. Yo no digo que no haya pasado, no lo sé. Yo digo que no me enteré ni por él, ni por nadie de lo que había hecho", expresó sobre el cierre y añadió "Lo vi llorando y deprimido por sus hijos".