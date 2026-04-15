A prisión el hombre que asesinó a un repartidor de PedidosYa tras una discusión en el tránsito

La Justicia imputó al hombre de 30 años que el pasado lunes a la tarde apuñaló y mató a un repartidor de 62 años que trabajaba para PedidosYa .

Fue imputado por homicidio a título de dolo eventual , porque la muerte no fue el resultado que buscó el agresor , aunque debió preverlo . Deberá cumplir con 100 días de prisión preventiva. La Fiscalía había pedido 120 días, pero el juez resolvió reducir el plazo.

La defensa del hombre había pedido que la medida cautelar fuera de prisión domiciliaria , pero el juez entendió que no eliminaba el riesgo de fuga y que había quedado "sobradamente fundada" la conducta del imputado y la gravedad del delito coemtido.

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El crimen ocurrió sobre las 19:20 en la intersección de Colonia y Cuareim . Ambos habían mantenido una discusión en el tránsito y al llegar al semáforo de esa esquina el conductor del auto, un hombre sin antecedentes penales , se bajó y atacó al repartidor con un arma blanca. El trabajador era repartidor desde hacía cuatro años en PedidosYa y era de origen venezolano.

Según el relato de Fiscalía —encabezada por la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni— el imputado primero le tiró una patada a la víctima y luego le dio la puñalada mortal. Según dijo en la audiencia, en la que estuvo El Observador, todavía no se pudo determinar con qué arma lo agredió.

En un principio, se creyó que el ataque fue con un destornillador, pero Mastroianni aseguró en la audiencia que esto no es compatible con el tamaño de la herida de la víctima.

El repartidor, herido, pidió ayuda a las personas que estaban en el lugar y llamaron al 911. Entre las evidencias se sumó, además, un video filmado por un testigo del episodio.

En su relato, la fiscal agregó que el imputado se dio a la fuga junto a su pareja después del ataque. Las autoridades luego pudieron seguirlos por las cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, ya sobre las 20:40 —es decir, más de una hora después del episodio— fueron a la seccional policial ubicada en la calle Yaguarón para denunciar que habían sido agredidos por un repartidor.

Esto, según Mastoianni, constituyó un intento de dar un "relato exculpatorio".

Una hora después de que la pareja presentara esa denuncia, se constató en el hospital la muerte del trabajador herido. La puñalada que le dio el conductor del auto le lesionó partes delicadas del organismo y el repartidor murió a causa de una falla cardíaca.

Durante la argumentación para solicitar la medida cautelar de 120 días de prisión preventiva, la fiscal alegó que en el seguimiento de las cámaras se pudo ver que el repartidor hizo un "adelantamiento menor" con su moto, pero que no hubo un "comportamiento que justifique la agresión y la agresividad" el imputado.

Según el relato de la pareja, sin embargo, el repartidor les había "cerrado el paso".