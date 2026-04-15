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Farmacéutica: la industria que mueve en Uruguay casi US$ 1.000 millones de medicamentos en tránsito al año

Medicamentos llegan al país y se distribuyen a varios países de América Latina y principalmente del Mercosur

15 de abril de 2026 5:00 hs
Industria farmacéutica

Industria farmacéutica

Un informe elaborado por el Instituto Uruguay XXI sobre la industria farmacéutica expuso que el país tiene una amplia trayectoria en actividades logísticas y de distribución para la región. En ese contexto, las empresas farmacéuticas son el actor principal desarrollando su actividad como centros de distribución captivos o a través de operadores logísticos especializados, a las que se suman una serie de proveedores que completan la cadena, como transportistas y agentes de carga, entre otros.

El documento explicó que para el sector de farma humana, Uruguay se ha posicionado como un hub para América Latina, ofreciendo importantes ventajas para la localización de centros de distribución regional.

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Destacó que la ubicación geográfica permite un ágil acceso a las principales ciudades de la región, además de contar con dos puertos (Montevideo y Nueva Palmira) en la principal puerta de entrada de la costa atlántica sur, con acceso directo a la hidrovía.

Como complemento de la parte fluvial, el texto resaltó al aeropuerto de Carrasco -cercano al Parque de las Ciencias y Zonamérica, donde se concentran las actividades de hub- y también a Latin American Cargo City (LACC). Con esas opciones, el organismo señaló a Uruguay como la locación ideal para contar con un centro de distribución en América Latina con potencial para complementar a Panamá.

medicamentos

El documento informó que los tránsitos de productos farmacéuticos presentaron una tendencia creciente y sostenida desde 2010 y agregó que en los últimos años se ha duplicado el flujo anual pasando de US$ 500 millones a US$ 969 millones en 2025.

El principal volumen de tránsitos de productos farmacéuticos ingresan desde fuera de la región, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, y tienen como destino a toda América Latina, principalmente a los integrantes del Mercosur.

El año pasado, el 55% de los tránsitos llegaron de Italia, Alemania, Suiza, Francia e Irlanda y 11% de América del Norte (en especial de Estados Unidos).

En el desglose por productos, el 92% fueron medicamentos, el 5% vacunas y el 2% antisueros. El 1% restante quedó dentro de un grupo general.

En 2025, las operaciones de tránsitos fueron efectuadas principalmente por seis empresas que abarcaron aproximadamente el 90% de la operativa.

Exportaciones farmacéuticas

En el capítulo sobre exportaciones, Uruguay XXI indicó que luego de tres años de caída consecutiva, las ventas al exterior de productos farmacéuticos para uso humano recuperaron dinamismo en 2020. Desde ese año hacia adelante mantuvieron una dinámica creciente. Las exportaciones en 2025 fueron por US$ 255 millones, con un aumento interanual de 18,6%.

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Medicamentos

Medicamentos

Además, a partir de 2010, las exportaciones de productos farmacéuticos para uso humano superaron sistemáticamente los US$ 100 millones, impulsadas básicamente a partir de la instalación de varias empresas del rubro en Zonamérica y Parque de las Ciencias.

El documento expresó que el 83% de las exportaciones del segmento de consumo humano correspondió a medicamentos, el 10% de anticonceptivos y el 7% restante de antisueros.

En el desglose por destino, el informe oficial explicó que el 67% de las ventas fueron para América del Sur, con Argentina, Ecuador y Colombia como mercados más relevantes. Otra buena porción de las exportaciones la captó América Central con el 27%, con destaque de República Dominicana, Panamá y Honduras.

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