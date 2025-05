La industria que exportó US$ 362 millones en 2024 desde Uruguay y cuenta con una importante participación de empresas extranjeras

A nivel de exportaciones, durante al año pasado, esta industria exportó US$ 362 millones (incluyendo equipos médicos y exportaciones desde zonas franca); al segmentar por rubro, US$ 226 millones corresponden a productos farmacéuticos de uso humano (más de la mitad desde zonas francas), US$ 91 millones en productos veterinarios y US$ 44 millones en equipos médicos.