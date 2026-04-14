María Valentina, la chica que cursa primero de liceo y ganó uno de los raid más emblemáticos en Uruguay

El raid, deporte ecuestre tradicional en la ruralidad de Uruguay, tiene un lindo futuro : María Valentina Silvera del Puerto , del Club Concordia de Batlle y Ordoñez, de solo 12 años y con el caballo Abuelo Pedro, ganó el emblemático “33 Orientales” , raid organizado por el Club Deportivo y Social Sarandí, de Sarandí Grande (Florida).

Abuelo Pedro es un zaino colorado criado y entrenado por la familia del matrimonio conformado por Leonardo Silvera y Mónica del Puerto, con una jineta que obviamente tiene como prioridad el estudio (cursa primero de liceo), pero que ya demostró un gran talento: debutó en pruebas federadas el año pasado y logró algo inédito, ganar tres raides y además tres especiales, de los más prestigiosos y antiguos, esos que todo raidista de cuna quiere obtener : el “Independencia Nacional” en Santa Clara de Olimar y el “Batalla de Sarandí” en Sarandí Grande en 2025 y ahora el “33 Orientales”.

Leonardo, padre de María Valentina, médico veterinario y consignatario, destacó eso y comentó a El Observador otras dos cosas que pasaron en un fin de semana sumamente especial.

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El domingo 12 de abril María Valentina ganó en Sarandí Grande, como se dijo, tras un mano a mano intenso que enaltece aún más su triunfo: segunda llegó a la meta otra jovencita, de 14 años, Julia Zubiaurre Villar, a solo dos segundos con La Gorda , una colorada malacara, representando a la Asociación Hípica de Flores (Trinidad).

Pero, además, el podio lo completó otra chica de 14 años, Guillermina Castro, con la colorada Baraka Petaca, compitiendo por el Club Unión Barrio Coya (José Pedro Varela).

El legado

María Valentina, Julia y Guillermina son jovencitas integrantes de familias tradicionales en el mundo del caballo, como hay muchas otras, que heredaron la pasión de sus mayores y sostienen la vigencia de una actividad apasionante en todo el interior.

El otro suceso especial fue que ese mismo domingo, en Cerro Largo, el raid de Pueblo Arévalo lo ganó Juan Martín Vega del Puerto –con el caballo Malandrito–, un joven de 18 años que es hijo de Mónica en su primer matrimonio y hermano de María Valentina: “Mi señora estaba acompañando a la más chica, pero imaginate la emoción de todos por ganar los dos, al mismo tiempo, algo increíble, de esas cosas que nunca se olvidan”.

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El ejemplo de María Valentina y Julia

Volviendo a lo que pasó en el “33 Orientales”. Leonardo, en la charla con El Observador, remarcó el mensaje que dieron las dos chicas que pelearon hasta el final por ganar: en el video que difundió el medio especializado “Unidos por el Raid” se ve cómo se saludan con afecto tras el resultado y el momento del pesaje, una linda señal de que competir es importante y se hace dejándolo todo en la cancha, pero que no es lo único y los valores, como el respeto y el compañerismo, son algo fundamental.

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El resultado oficial

Abuelo Pedro llegó primero con un tiempo de 3 horas, 29’ y 27’’, con un registro de 28,646 km/h, quedando finalmente segunda Baraka Petaca, que arribó a la meta a 2’23” del ganador, tras la descalificación de La Gorda por un leve tema sanitario, completando el podio Capillero, que llegó a 13’28’’ del primero.

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Mucho más que un deporte ecuestre

Cada raíd es una instancia muy querida en el interior del país, una actividad que genera mucho trabajo en forma directa e indirecta y un ámbito en el que se preservan patrimonios de la cultura campera.

Eduardo Moreira, expresidente y actual fiscal en la directiva de la institución que preside ahora Javier Celayeta, destacó a El Observador que el raid "33 Orientales" lo prepara durante meses un equipo de trabajo conformado por unas 20 personas, cantidad que se duplica durante el desarrollo de la actividad, con personas que trabajan con mucha pasión porque aman lo que hacen.

La edición 72 de este raid hípico se desarrolló desde el viernes 10 al domingo 12 de abril.

Solo en actividades deportivas estuvieron involucrados en total unos 70 caballos, con todo lo que eso implica, familias enteras que se vinculan a cada equino, clubes, jinetes, veterinarios, entrenadores, autoridades de cada competencia y mucha gente más.

Toda esta movida, como sucede en otras actividades similares en el resto del país, es un fuerte movilizador de la economía local, dado lo mucho que trabajan los restaurantes, almacenes, otros comercios, estaciones de servicio e incluso gente que alquila propiedades, por citar apenas algunos ejemplos.

Moreira, finalmente, destacó que cada año es un desafío organizar el "33 Orientales", que se va año tras año pero que ya se tiene en la mira en un club fundado en 1907 a la edición 75, las Bodas de Diamante del afamado raid.

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Cuna del raid hípico en Uruguay

Desde la Intendencia de Florida se destacó que Sarandí Grande es “la cuna del raid hípico en Uruguay”. Es una de las principales ciudades del departamento. Tiene una población de 6.500 habitantes y con base en la actividad del raid recibe durante tres días a unos 4.000 visitantes provenientes desde distintos puntos del país y hasta del exterior.