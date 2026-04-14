Los precios de referencia de una nueva Lista Inteligente con una fruta nativa en los nueve rubros recomendados
Desde este martes 14 está vigente una nueva Lista Inteligente con nueve rubros de frutas y verduras recomendadas a la población
14 de abril de 2026 15:10 hs
Lista Inteligente: el guayabo o guayaba es uno de los nueve productos recomendados.
Foto: Juan Samuelle
Lo importante de la Lista Inteligente
La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.
La nueva selección la conforman el boniato Criollo como rubro "destacado" y, además, membrillo, guayabo, tomate, pepino, ajo, calabacín, mandarina y caqui.
Está vigente desde este martes 14 de abril y hasta el lunes 27 (la lista se renueva cada dos semanas).
La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).
Existe un código QR (verlo en listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot FerIA en el WhatsApp para interactuar y obtener información de cada nueva Lista Inteligente, consejos, recetas y más.
El contexto
¿Cuál es el objetivo?
Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.
¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?
Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.
¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?
Boniato Criollo $ 45 el kilo
Membrillo dos kilos por $ 69
Guayabo $ 139 el kilo
Tomate $ 39 el kilo
Pepino $ 50 el kilo
Ajo $ 25 la unidad
Calabacín $ 45 el kilo
Mandarina $ 39 el kilo
Caqui $ 98 el kilo
Nota: precios de este martes 14 de abril.
Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.
¿Por qué conviene comprar esos productos?
Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.
¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?
El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó: “La semana comenzó con una alta afluencia de compradores, aunque se verificó un enlentecimiento en el volumen de compra (…), según comentarios de informantes calificados”.
Con respecto al último relevamiento de precios hubo descensos en los rubros tomates, morrones, chauchas, apio en hoja, brócoli, cebolla de Verdeo, espinaca, choclo, nabo, perejil, puerro, repollos, frutilla, guayabo y sandía.
A la vez, se registraron aumentos en los valores de zapallito, zucchini, lechugas, boniatos y naranja.
Martín Gutiérrez, desde La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos del mes “la venta viene mejorando, después de las vacaciones de Semana de Turismo, se observa un descenso en valores de tomate, zapallitos, zucchini y subas en lechuga, acelga, espinaca, todo lo que es hoja verde, con precios estableces en frutas y una muy buena temporada de pera, rica y en buen precio”.
¿Cómo sigue?
La próxima Lista Inteligente se informará el martes 28 de abril.