La historia de Danilo, el productor que prefiere comer huevos blancos y el cuidado del bolsillo del obrero

El huevo es uno de los alimentos que mejor defiende el bolsillo del obrero , enfatizó Danilo García, codirector de Granja Floriana junto a su esposa, Yudith Rosa . También habló del mito que afirma que los huevos colorados son mejores . Y afirmó que producir un alimento natural, sano, seguro, de bajo costo y versátil en la cocina “nos hace muy felices”.

Desde hace 33 años, Danilo y Yudith -junto a un equipo de colaboradores "muy comprometido"- producen en una granja avícola próximo a San Bautista, sitio emblemático, dado que esa ciudad de Canelones fue designada por ley como Capital Nacional de la Avicultura, un orgullo para los lugareños.

“Antes trabajaba como productor hortícola, pero desde que conformamos el hogar nos dedicamos totalmente al rubro avícola”, contó Danilo cuando recibió allí a El Observador.

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En esta empresa familiar –el por qué del nombre es el de las hijas del matrimonio: Florencia y Oriana– el ciclo comienza con la cría de pollitas que se compran a una incubadora colega, se crían, las ponedoras producen huevos que se clasifican y acondicionan para su venta.

Hay algo de reparto, pero casi todo se coloca en un puesto propio en el Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), con comercialización minorista directo al consumidor final o a comerciantes que llevan una o varias cajas, pero también a gente que distribuye abasteciendo a otros comerciantes.

Una particularidad, con beneficios importantes para la gestión, es que la elaboración del alimento para las gallinas sucede en una planta propia, ubicada al costado del área de packing y cerca de los galpones, donde la comida se prepara con granos de maíz y soja, más ingredientes como calcio y aminoácidos, utilizándose solo al inicio de vida de las aves un complemento que se adquiere en el mercado.

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En un breve resumen sobre el manejo, Danilo detalló que las pollitas llegan a la granja el día en el que nacen, comenzando la producción a las 16 o 17 semanas de vida (depende del momento del año), roducen durante 90 a 100 semanas y luego las aves tienen como destino la faena en establecimientos habilitados.

Sobre el nivel de producción, el pico de postura con 96% a 97% -por ejemplo 1.000 pollas dan al día 960 o 970 huevos- se sostiene unas 30 semanas, comenzando más o menos a las 20 semanas de vida del ave.

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Huevo colorado: un lujo de país pobre

Danilo aclaró, en un momento de la charla, sobre el mito de si el huevo colorado es mejor que el blanco: “Recuerdo que un veterinario del molino que nos proveía, un técnico grado cinco, recalcaba que el huevo colorado es un lujo de país pobre… porque en los países desarrollados se elabora prácticamente todo de huevo blanco”.

Tras puntualizar que el color del huevo depende del color de la gallina, añadió que la producción es menos costosa con gallinas blancas y admitió que “la gente asocia al colorado con una producción casera, algo que no pasa en Uruguay, donde no hay casi producción casera, algo que no podría sostenerse todo el año porque esa gallina casera solo pone en primavera”.

Blanco o colorado

Los huevos, como alimento, sean blancos o colorados “son lo mismo… incluso hay reposteros que prefieren el blanco porque la clara es más esponjosa… pero es cierto que a nivel del consumidor el colorado tiene más aceptación”.

Danilo sentenció: “Cuando me preguntan no solo digo que para el que lo come no hay diferencia entre blanco o colorado, digo que yo para casa me llevo huevos blancos y que tengo probado que el que empieza a elegir huevos blancos después no los deja”.

En Granja Floriana las ponedoras blancas cada vez son más, avanzando ya del 10% de hace unos años al 30% actualmente, decisión que va de la mano de una rentabilidad mejor con base en costos productivos menores.

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Lo que hay atrás del precio de los huevos

Esa preferencia del público por el huevo colorado tiene, como respuesta en el mercado, que ese huevo suele costar un poco más, reconoció.

El precio

Los precios pueden ir variando, solo por un tema de oferta y demanda y en estos días el maple con 30 unidades oscila de $ 230 a $ 300, dependiendo el calibre, valiendo un poco más el colorado, pero no mucho.

“Es un precio accesible, un maple da para toda una semana para una familia tipo, el huevo es uno de los alimentos que mejor defiende el bolsillo del obrero, está comprobado eso”, enfatizó, a la vez que señaló que como pasa en muchos rubros hay sitios donde se consigue el maple de huevos a un valor adecuado y, a la vez, en otras bocas de venta, puede el mismo producto costar mucho más.

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La gran ventaja que tiene Uruguay

Otro tema en el que puso el foco es que Uruguay tiene “una ventaja enorme”, que le da mucha tranquilidad al consumidor: “Se hace una producción muy natural, no solo en la avicultura, pasa en los otros rubros, pero en el tema huevos que es lo mío puedo asegurar que estamos aportando al mercado un alimento muy sano, muy natural, muy seguro, y eso obviamente nos hace felices”.

Admitió que hace años se cuestionaba al huevo por temas como el colesterol, por ejemplo, “pero hoy el médico te recomienda comerlos, obviamente hay que cuidar cómo se lo cocina, porque el problema es cuando se fríe, la calidad del aceite, por eso yo en casa pongo en el sartén un chorrito de agua y nada más, con eso alcanza”.

El incremento en el consumo Danilo lo tiene claro con base en una estadística: “Hace 20 años teníamos en Uruguay dos millones de gallinas ponedoras, hoy hay cuatro millones, esta es una zona fuerte de la avicultura, con 2.000 trabajadores solo en San Bautista y alrededores”.

Señaló la incidencia de cambio de hábito, porque en estos tiempos lo normal es que ambos integrantes adultos de una familia trabajen y tengan menos tiempo para cocinar, por lo cual el consumo de huevos ha crecido, no solo porque es un producto de bajo costo y altos valores nutritivos, también por su versatilidad en la cocina más un uso sencillo para tener algo para comer.

Elogió, también como diferencial en Uruguay, que “hoy podemos acceder a tecnología de última generación enseguida que aparece algo en el mundo, por supuesto que está el tema de tener el capital para hacerlo, pero acá por ejemplo tenemos un galpón tradicional, funcionando desde hace 20 años, y otro muy moderno, con lo último, que te permite una producción mucho más eficiente”, con temperatura controlada todo el año entre 24°C y 27°C, con funcionamiento respaldado incluso si falta la energía eléctrica, con todo automatizado: el suministro de agua y ración, la temperatura, el traslado de los huevos y la extracción del excremento.

El contexto

En el galpón "viejo o convencional" se producen hoy huevos para unos 200 maples cada día con 8.000 gallinas, en tanto en el nuevo esa producción es mucho mayor, para 500 maples, con 17.00 gallinas, en una granja que recibe huevos también de siete galpones de productores que trabajan a façon (cada uno con 3.000 a 7.000 gallinas).

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Esfuerzo clave: bioseguridad

Como en todo sistema productivo generador de alimentos, con la responsabilidad que ello establece, este productor elogió a todos los actores de la avicultura nacional por el celo que se le puso en sostener e incrementar las medidas de bioseguridad, de modo de evitar que la influenza aviar, con casos recientes en aves silvestres, llegue a los predios comerciales.

Para eso, remarcó, ha sido muy buena la respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), durante la administración anterior y en la actual, destacó: “El ministerio se puso las pilas, este rubro es relativamente nuevo, está creciendo y es muy importante por lo que produce y la mano de obra que genera, por eso nos parece fundamental que el ministerio se ha ido acercando todos estos años a la producción”.

“Acá en la zona hay cuatro granjas avícolas en tres km2 y nos cuidamos entre todos, con el tema vehículos por ejemplo, cuidamos nuestras gallinas y cuidamos las gallinas de los colegas San Sebastián, El Zorzal y San Isidro, se asumieron costos por supuesto, pero lo hacemos con mucha responsabilidad”, dijo.

Un ejemplo de responsabilidad, por ejemplo, mencionó, fue la suspensión de la Fiesta del Pollo y la Gallina de 2026, pocos días antes de realizarse y apenas aparecieron los episodios de gripe aviar en Uruguay, pese a la adversidad que consideró no poder realizar esa festividad tradicional ya en cada marzo.

El recuerdo

A propósito, Danilo recordó en la charla especialmente a Adrián Peña, empresario avícola, exministro y exlegislador, fallecido en 2024 con solo 48 años en un accidente de tránsito, “porque es justo tenerlo presente, Adrián era un gran emprendedor, una persona que siempre estaba empujando al sector y lo extrañamos”, dijo refiriéndose al creador de la mencionada Fiesta del Pollo y la Gallina.