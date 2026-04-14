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"Muy avanzadas, más de lo que suponíamos": Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Canelones

La inversión total de la obra es cercana a los US$ 850 millones y cuenta con 3.500 trabajadores que pasaron por los cursos de seguridad laboral

14 de abril de 2026 21:08 hs
Yamandú Orsi en visita a las obras del centro de datos de Google en Canelones

Yamandú Orsi en visita a las obras del centro de datos de Google en Canelones

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República Yamandú Orsi visitó la construcción del centro de datos de Google en Canelones y aseguró las obras están "muy avanzadas", más de lo que las autoridades suponían.

Orsi recorrió las instalaciones del data center de la multinacional en el Parque de las Ciencias de este departamento, en conjunto de representantes de la empresa y con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, entre otras autoridades.

"Fue una recorrida muy breve. Después hubo una reunión con cientos de trabajadores de las distintas empresas donde se dio la posibilidad de que plantearan lo que parecía del trabajo, el futuro y cómo venía el proceso", contó el presidente.

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La inversión total de la obra es cercana a los US$ 850 millones y cuenta con 3.500 trabajadores que pasaron por los cursos de seguridad laboral, según la información brindada por Presidencia de la República. Debido al acuerdo alcanzado, se logró incorporar a la obra a trabajadoras, jóvenes asistidos por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), personas con discapacidad y liberadas del sistema penitenciario. Al tiempo que se planea replicar esta experiencia en otros proyectos.

Desde Presidencia señalaron en un comunicado que una oportunidad como esta surge debido a "la estabilidad macroeconómica" y a "la certeza jurídica del país", como también gracias a los trabajadores y a las empresas que apuestan en el emprendimiento.

Yamandú Orsi en visita a las obras del centro de datos de Google en Canelones
Yamandú Orsi en visita a las obras del centro de datos de Google en Canelones

Yamandú Orsi en visita a las obras del centro de datos de Google en Canelones

"Acá pueden salir ideas o posibles reflexiones sobre cuál es el futuro de la construcción y, por supuesto, de la ingeniería del Uruguay", señaló Orsi.

En el mismo sentido se expresó la ministra Cardona, quien formó parte de las recorridas de las instalaciones de Google. "Uruguay es esto y la vara alta se defiende con las empresas nacionales y los trabajadores. Es el mensaje de estabilidad, de diálogo y certidumbre que en este momento tenemos que dar como país”, afirmó la secretaria de Estado.

Desde Google afirmaron a El Observador que "la construcción avanza de acuerdo con lo planeado" y que, una vez concluidas las obras, el data center será "una pieza clave" de su "infraestructura global".

Para la empresa multinacional este proyecto es considerado "un pilar" de su presencia en el país en y la región. Es "una oportunidad para seguir colaborando con Uruguay en el desarrollo de su ecosistema digital y en la creación de oportunidades para el talento local", según contaron desde la empresa de tecnología.

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