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Sindicato de trabajadores de PedidosYa convocó a movilización en Plaza Independencia por asesinato de delivery

El homicidio del delivery, de 62 años, tuvo lugar en la tarde de este lunes en la intersección de Cuareim y Colonia

14 de abril de 2026 12:37 hs
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El sindicato de trabajadores de PedidosYa convocó a una movilización para este martes en la Plaza Independencia "y en todo el país" tras el homicidio de un delivery en el Centro de Montevideo.

"Esta convocatoria tiene por objetivo realizar un llamado a la conciencia colectiva y para exigir justicia, así como visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes desarrollan tareas en el sector", explicaron en un comunicado a la opinión pública.

"Acompañamos en este difícil momento a la familia, amistades y seres queridos de nuestro compañero, a quienes hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias", agregaron.

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Está previsto que las movilizaciones tengan lugar desde las 14:30 en Montevideo. Desde el sindicato elevaron un llamado a los trabajadores a "concentrarse en sus respectivas localidades".

El homicidio del delivery, de 62 años, tuvo lugar en la tarde de este lunes en la intersección de Cuareim y Colonia.

Allí, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador, la víctima de origen venezolano comenzó una discusión con el conductor de un auto, de 30 años, que terminó con el primero siendo apuñalado.

De acuerdo con el consignado medio, el arma empuñada por el atacante fue un destornillador. Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo confirmaron que la herida se produjo con un "objeto punzante" en el abdomen.

Algunos testigos, como el influencer Diego Ibáñez, lograron registrar en video los momentos posteriores al ataque, incluyendo la huida del agresor.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y desde allí coordinaron el traslado del hombre herido al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja.

Sin embargo, y pese a llegar con vida al centro médico, la víctima de 62 años murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Horas más tarde, la Policía logró ubicar el vehículo involucrado en el hecho sobre las calles Yí y Mercedes. El auto era conducido por una mujer, mientras que el presunto autor del homicidio viajaba como acompañante.

El hombre, de 30 años, fue detenido en el lugar, según informó el consignado medio.

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