Cómo es el Airbus A400M Atlas, el avión de la fuerza aérea británica que voló desde las Islas Malvinas hasta Montevideo
El arribo amparado en el decreto 419/021, fue revelado en las últimas horas por el periodista inglés Matt Kennard.
14 de abril de 2026 15:31 hs
Airbus A400M Atlas
Un avión de transporte militar Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea (RAF) Británica realizó un vuelo desde las Islas Malvinas hacia Montevideo, en el marco de un "traslado sanitario".
El arribo amparado en el decreto 419/021, que permite el "sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje de aeronaves de Estado extranjeras en el territorio nacional" en el marco de situaciones de "fuerza mayor" o por "razones humanitarias", fue revelado en las últimas horas por el periodista inglés Matt Kennard.
Apodada “Grizzly”, la aeronave partió desde la base de Monte Agradable y aterrizó en la capital uruguaya el viernes 10 de marzo. Según informó el medio Escenario Mundial, el avión con matrícula ZM413 operó el vuelo RRR4000 en el trayecto hacia Uruguay y luego fue programado para regresar bajo el número RRR4001.
¿Cómo es el Airbus A400M Atlas, el avión de la fuerza aérea británica que voló desde las Islas Malvinas hasta Montevideo?
Definido como un avión de transporte aéreo versátil que mejora las operaciones tácticas y estratégicas, según raf.mod.uk, el Atlas C.1 A400M proporciona capacidades de traslado de gran tamaño, complementando las de la flota C-17.
Apodado "Grizzly", entró en servicio operativo con la Real Fuerza Aérea británica en 2014. Es operada por dos pilotos y un maestro de carga, encargado del sistemas de armas.
El Atlas tiene también la capacidad de transportar una carga útil de 30 toneladas a más de 2400 millas náuticas, tanto a aeródromos civiles y militares establecidos como remotos, o aterrizando en pistas cortas, no preparadas o semi-preparadas. Puede operar a altitudes elevadas de hasta 40.000 pies y transportar 116 pasajeros, o 9 palés de aeronave y 54 pasajeros, o 66 camillas, con una carga útil máxima de 37 toneladas.
Gracias a su combinación de alas de flecha moderada y potentes motores turbohélice, la aeronave consume menos combustible a bajas altitudes que el C-17 turbofán, y a la vez es más rápido a mayor altitud que el Hércules.
Ficha técnica del Airbus A400M Atlas
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Longitud: 42,2 metros
Altura: 14,7 metros
Velocidad máxima: mach 0,68
Techo de crucero normal: 37.000 pies
Reabastecimiento de combustible en vuelo: sí
Tripulación: 2 pilotos - 1 operador de WS (ALM)
Central eléctrica: cuatro turbohélices EPI TP400 DG
Hélices: 8 palas de paso variable con paso totalmente orientable