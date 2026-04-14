Fuerza Aérea explicó por qué un avión militar británico voló entre las Islas Malvinas y Uruguay

El fin de semana, un avión militar Airbus A400M de la Real Fuerza Aérea británica despegó desde Montevideo rumbo a las Islas Malvinas , según pudo confirmar El Observador con fuentes militares.

El hecho fue revelado en las últimas horas por el periodista inglés Matt Kennard, quien además informó que la aeronave había ingresado el pasado viernes a Uruguay .

En este contexto, El Observador se comunicó con fuentes de la Fuerza Aérea uruguaya, quienes explicaron que el vuelo registrado se trató de un "traslado sanitario" .

"Gran parte del tumor fue extraído": Gonzalo Moratorio celebró nueva etapa en su proceso de recuperación

"Era una persona muy tranquila y animada": el desgarrador relato del hijo del delivery asesinado en el Centro

El Airbus A400M llegó al país el viernes con dos pacientes para ser tratados y se retiró el domingo .

Esta situación se amparó en el decreto 419/021, que permite el "sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje de aeronaves de Estado extranjeras en el territorio nacional" en el marco de situaciones de "fuerza mayor" o por "razones humanitarias".

El Airbus A400M es un avión de transporte militar estratégico y táctico, propulsado por cuatro motores turbohélice, que sirve como pilar de la Real Fuerza Aérea Británica para movilidad aérea.