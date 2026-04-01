La región se rearma: cómo es el nuevo avión de combate caza F-39E Gripen con capacidad de ataque de alta precisión

El g obierno de Brasil marcó un hito en la industria militar sudamericana al presentar su primer avión de combate de cuarta generación avanzada ensamblado íntegramente en su territorio. La aeronave, desarrollada mediante un acuerdo de transferencia tecnológica con la compañía sueca Saab , redefine el poder aéreo y la capacidad de disuasión en la región.

Fabricado por la estatal Embraer , la exposición de la primera unidad de los F-39E Gripen se realizó a fines de marzo en São Paulo . Este avance representa la culminación de un proyecto estratégico iniciado hace más de una década para modernizar las Fuerzas Armadas brasileñas .

El programa original contempla la adquisición de 36 aeronaves , de las cuales 15 serán producidas localmente, permitiendo a la nación sudamericana acceder a conocimientos avanzados en ingeniería aeronáutica y posicionarse en el exclusivo grupo de países con capacidad industrial para producir cazas supersónicos.

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El diseño de los aviones de combate caza F-39E Gripen prioriza la agilidad, la letalidad y la supervivencia en entornos hostiles. Cada unidad presenta las siguientes características:

Motor: Está equipado con un propulsor Turbofán General Electric F414G, capaz de generar un empuje máximo de 98 kN.

Velocidad: Supera la barrera de Mach 2 y posee la capacidad de volar en súper crucero, manteniendo velocidades supersónicas sin utilizar postquemadores,

Armamento: Dispone de diez puntos de anclaje externos para portar misiles aire-aire de corto y medio alcance, bombas guiadas de precisión y cargas útiles diversas.

Capacidad: Presenta un peso máximo de despegue de 16.500 kg, un alcance operativo de 1.500 kilómetros y un sistema de reabastecimiento en vuelo que extiende significativamente su radio de acción.

Aviónica y defensa: Integra un radar de matriz activa de escaneo electrónico (AESA), sensores de búsqueda infrarroja pasiva (IRST) y avanzados sistemas de guerra electrónica para evadir amenazas.

La incorporación de los F-39E Gripen responde a una necesidad imperativa de proteger el vasto espacio aéreo brasileño y sus recursos naturales. Las aeronaves están diseñadas para ejecutar misiones de superioridad aérea, intercepción, reconocimiento y ataque a objetivos terrestres o navales con alta precisión.

F-39E Gripen

"Este proyecto consolida el poder de disuasión nacional. La interoperabilidad del Gripen con otros sistemas de la Fuerza Aérea asegura una respuesta rápida y contundente ante cualquier amenaza a la soberanía territorial", señaló el Ministerio de Defensa local.

Más allá de sus capacidades tácticas, el propósito central de esta adquisición es garantizar la autonomía estratégica del país. Al dominar el ciclo de producción y mantenimiento del caza, Brasil reduce su dependencia de proveedores extranjeros en un contexto global de creciente tensión militar.