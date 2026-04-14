El nuevo destino uruguayo que pasó a estar en el mapa de los inversores de real estate premium

Al sur de la Ruta 10, en el límite entre Maldonado y Rocha, la zona de El Caracol es la cuna de nuevas inversiones regionales y extra región.

Las chacras marítimas ubicadas en la primera línea del mar son las más codiciadas por compradores que ven a Rocha como una reserva natural y un sitio donde resguardar su patrimonio y poder disfrutar de un entorno privado y agreste.

“El proyecto del aeropuerto internacional movilizó mucho”, afirmó Ignacio Sorhuet, director de Real Estate en la masterfranquicia de la inmobiliaria Fine & Country, en Uruguay y resaltó que aunque el ritmo del mercado no puede asemejarse al de Maldonado sí “se están empezando a ver proyectos más fuertes”.

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Las chacras frente al mar, por ejemplo, tienen un valor que ronda los US$ 6 millones explicó Sorhuet en función de una de las últimas compraventas de la zona. Quienes van detrás de estas grandes superficies de tierra que suelen tener imponentes propiedades construidas llegan, sobre todo, desde Brasil, pero también se interesan cada vez más europeos, destacaron desde las inmobiliarias.

Sandra Sofio, Partner Licensee de Engel & Völkers en Uruguay, afirmó que si bien es un mercado que evoluciona a un ritmo más moderado que Punta del Este, “en los últimos dos años hemos observado una mayor dinámica tanto en consultas como en cierres de operaciones”.

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Sofio destacó que este crecimiento se da principalmente en La Pedrera y San Antonio y con una presencia creciente de compradores europeos.

A esto se le suma que, en el último tiempo, las propiedades empezaron a adaptarse a ser viviendas permanentes. “Antes las casas eran casas de verano, no tenían calefacción o amenities necesarias para que funcionen todo el año y hoy en día lo tienen y de lujo”, enfatizó Sorhuet.

¿Por qué eligen el este uruguayo los inversores? Según afirman las inmobiliarias lo eligen por ser un lugar seguro y con buena calidad de vida para el retiro o para pasar dos o tres meses al año.