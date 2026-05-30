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El cofundador de PedidosYa Ruben Sosenke se suma a Radar IA para hablar de los dilemas de emprender y cómo abordarlos

El referente del ecosistema tecnológico tendrá a partir del próximo martes 2 de junio dos participaciones mensuales en el streaming de El Observador, enfocadas especialmente en emprendedores y startups en etapa temprana

30 de mayo de 2026 5:00 hs
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Ruben Sosenke, cofundador de PedidosYa y referente del ecosistema tecnológico y emprendedor en Uruguay y la región, se incorporará a partir de junio a Radar IA, el programa de streaming de El Observador enfocado en inteligencia artificial, startups y tecnología que se emite todos los martes a las 20. En este espacio, que busca analizar las principales novedades del mundo de la IA y el ecosistema emprendedor, con entrevistas, herramientas recomendadas y tendencias sobre el futuro de la tecnología, Sosenke tendrá dos participaciones mensuales enfocadas especialmente en emprendedores y startups en etapa temprana. La propuesta tendrá dos formatos. En uno de ellos, pondrá sobre la mesa un problema frecuente dentro del mundo emprendedor, desde levantar capital hasta validar una idea o internacionalizar un negocio, y explicará, a partir de su propia experiencia, cómo abordarlo, qué errores suelen repetirse y de qué manera la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta concreta para resolverlos. La segunda participación tendrá una dinámica más conversacional y contará con invitados vinculados al ecosistema emprendedor, desde founders e inversores hasta representantes de venture capital, universidades o entidades públicas. A partir de un desafío puntual, el invitado aportará una experiencia real que ayude a ilustrar el tema.

“Desde que me fui de PedidosYa me gusta dedicar tiempo a ayudar a otros emprendedores y hablo casi todos los días con founders de distintos emprendimientos”, contó Sosenke sobre el origen de esta nueva etapa.

Con el tiempo, esas conversaciones derivaron también en artículos y reflexiones sobre el proceso de emprender y ahora ve en Radar IA la oportunidad de ampliar ese alcance. “Este espacio lo veo como una forma de expandir esa manera de comunicar y compartir experiencias sobre temas que se repiten en el ecosistema. La idea es poder llegar a más personas y ayudar desde ese lugar”, señaló.

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Según Sosenke, uno de sus principales aportes está en ayudar a ordenar el proceso emprendedor. “Veo el emprendimiento como una serie de piezas que todas encajan. La idea es el puntapié, pero para crear una empresa se requieren un montón de otras cosas que se van descubriendo en el camino pero que está bueno si alguien te ayuda a ordenar todo eso de antemano”, sostuvo.

De esta manera el foco estará especialmente puesto en emprendedores que recién comienzan y muchas veces necesitan estructura, claridad o confianza para avanzar.

En Radar IA, además, el cofundador de PedidosYa buscará incorporar una mirada práctica sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para apalancar las distintas etapas de creación de una startup. Por ejemplo, qué preguntas hacerle para investigar mercados, competencia o modelos de negocio.

“Muchas veces los emprendedores tienen claro lo que quieren, pero les falta confianza sobre si están haciendo las cosas bien. La idea es ayudarlos a construir mejores fundamentos para crecer al siguiente nivel”, concluyó.

La primera columa de Sosenke se emitirá el próximo martes 2 de junio y puede verse en el canal de youtube de El Observador.

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