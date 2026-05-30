Ruben Sosenke, cofundador de PedidosYa y referente del ecosistema tecnológico y emprendedor en Uruguay y la región, se incorporará a partir de junio a Radar IA, el programa de streaming de El Observador enfocado en inteligencia artificial, startups y tecnología que se emite todos los martes a las 20. En este espacio, que busca analizar las principales novedades del mundo de la IA y el ecosistema emprendedor, con entrevistas, herramientas recomendadas y tendencias sobre el futuro de la tecnología, Sosenke tendrá dos participaciones mensuales enfocadas especialmente en emprendedores y startups en etapa temprana. La propuesta tendrá dos formatos. En uno de ellos, pondrá sobre la mesa un problema frecuente dentro del mundo emprendedor, desde levantar capital hasta validar una idea o internacionalizar un negocio, y explicará, a partir de su propia experiencia, cómo abordarlo, qué errores suelen repetirse y de qué manera la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta concreta para resolverlos. La segunda participación tendrá una dinámica más conversacional y contará con invitados vinculados al ecosistema emprendedor, desde founders e inversores hasta representantes de venture capital, universidades o entidades públicas. A partir de un desafío puntual, el invitado aportará una experiencia real que ayude a ilustrar el tema.
El cofundador de PedidosYa Ruben Sosenke se suma a Radar IA para hablar de los dilemas de emprender y cómo abordarlos
El referente del ecosistema tecnológico tendrá a partir del próximo martes 2 de junio dos participaciones mensuales en el streaming de El Observador, enfocadas especialmente en emprendedores y startups en etapa temprana