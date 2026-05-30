"Uruguay es el único país que tiene vocación de centro logístico regional", afirmó el gerente general de Latin America Cargo City sobre las oportunidades del sector en el marco del acuerdo con la Unión Europea

Bruno Guella, gerente general de Latin America Cargo City , la plataforma logística multimodal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, participó de Air Cargo Day , el principal congreso anual de la industria de carga aérea en España. Este encuentro se convirtió en uno de los espacios más relevantes de Europa para debatir el futuro del comercio internacional, la logística y la conectividad global en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Uruguay participó del encuentro impulsado por Foro MADCargo , la asociación que reúne a toda la comunidad profesional de carga aérea en España, con una importante delegación liderada por el Instituto Nacional de Logística (Inalog).

En este marco, Guella integró paneles estratégicos junto a referentes de la industria donde se debatió sobre comercio internacional, resiliencia logística, conectividad, oportunidades del acuerdo Mercosur–UE y el futuro de la carga aérea en América Latina y Europa.

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A continuación, un resumen de la entrevista que brindó Guella a Café y Negocios tras el cierre del encuentro.

¿Qué repercusión puede tener el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el plano logístico?

Lo más importante es que todo acuerdo que genere mejores condiciones para fortalecer y profundizar el intercambio comercial es una buena noticia para la logística que se dedica a atender los nuevos requerimientos.

La existencia del acuerdo y la premisa de que en base a él se va a profundizar el intercambio comercial entre los bloques es una muy buena noticia para Uruguay y para el Mercosur, y también desde España lo visualizan de la misma manera.

Cuando vamos específicamente a cómo nos paramos tanto Uruguay como España ante esto, los dos países compartimos una misma mirada. De alguna manera los dos nos visualizamos como puerta de entrada y salida hacia nuestros respectivos bloques económicos.

Hoy por hoy, de nuestro intercambio actual de carga aérea entre Uruguay y Europa, más de la mitad se hace vía Madrid; por lo que Madrid ya es un punto de entrada para los productos que Uruguay exporta vía aérea.

En la medida en la que la Unión Europea intensifique su comercio hacia el Mercosur, esto puede terminar derramando en la cantidad de carga que Uruguay puede manejar para el Mercosur, es decir, ya no sólo para Uruguay como destino final, sino para otros países del Mercosur.

¿Es posible cuantificar ese impacto?

Es difícil todavía dimensionar el impacto que esto puede tener y, sobre todo, los tiempos, porque estos acuerdos generan cambios en las condiciones que había hasta ahora, se empiezan a negociar los cupos y hay un calendario de gravámenes en donde se van sumando distintos productos a lo largo del tiempo. En ese sentido, la Unión Europea se abrió más profundo y más rápido hacia el Mercosur, que el Mercosur hacia la Unión Europea. La cantidad de productos en los que la Unión Europea baja los aranceles son mayores y ocurre más temprano que en el caso del Mercosur, en donde la baja de aranceles se va a ir aplicando en tandas a lo largo del tiempo.

Este proceso para algunos productos puede llevar varios años, entonces es muy difícil hoy poder cuantificar fehacientemente cuánta más carga podemos llegar a tener en Uruguay porque, además de eso, también depende de cuánta más carga podemos captar desde Uruguay para otros destinos.

Todo tiene un comienzo, hoy tenemos el acuerdo, estamos en contacto y trabajando a nivel de logística en este intercambio con la Unión Europea y con Madrid en particular y vemos con buenos ojos todo lo que viene por delante.

Esperamos que el Mercosur y Uruguay, en particular, con este rol de país de servicios logísticos pueda seguir fortaleciendo su posicionamiento como centro de distribución.

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¿Se pueden consolidar nuevas alianzas con aerolíneas o con privados desde Europa que estén interesados en mejorar ese vínculo con Uruguay?

Sí, sin dudas, y eso es parte de lo que estamos trabajando. Nuestra presencia en este evento es para seguir fortaleciendo lazos y, sobre todo, dar a conocer esta propuesta de Uruguay logístico, porque si bien es cierto de que es conocida por determinados sectores, no es cierto que en toda Europa esto lo tengan presente. Ahora hay un motivo más para poder seguir mostrando cómo Uruguay puede agregar valor.

¿Hay algún avance concreto en este camino?

Tuvimos conversaciones preliminares y establecimos un marco para trabajar en la cooperación. De hecho, una de las cosas que se generó en este evento fue un acuerdo que se hizo entre este foro MADCargo y el Instituto Nacional de Logística (Inalog). Son pasos de un camino que tiende a ir fortaleciendo lazos y, si todo sale bien, al final trae de la mano la llegada de nuevas oportunidades y operaciones.

¿Cuáles son los próximos pasos que se tienen que dar desde Uruguay, tanto desde el ámbito público como privado, para poder consolidarse como hub logístico?

Mi expectativa es que, a través del Instituto Nacional de Logística, podamos conformar un equipo de trabajo cuyo cometido específico sea profundizar en las oportunidades que esto genera y en las acciones que derivan de eso.

Ya estamos en contacto con las compañías aéreas que hoy operan, pero también con otras compañías aéreas que, si bien hoy no operan, a futuro podrían empezar a hacerlo.

En esto la oferta tiene que ir de la mano de la demanda. Ninguna compañía aérea va a poner a volar más aviones si no hay más carga o más pasajeros. Y, por otro lado, no va a haber más carga, si la capacidad está colmada. Hoy esa capacidad no está colmada y hay oportunidad de mover más carga en algunas rutas, pero la carga va a llegar también si hay más opciones de conexiones.

Nuestro rol como aeropuerto es articular entre la oferta y la demanda para compartir los planes, los pronósticos y, al final del día, hacer que las cosas pasen.

¿Qué tan importante es tener celeridad desde el punto de vista de las negociaciones en logística en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

Una cosa son las cuotas, que son las que permiten que productos uruguayos entren en la Unión Europea, y ahí hay una competencia con otros países porque en la medida en la que hay cupos, y por lo tanto hay topes, el que se queda con los cupos es el que accede a esos aranceles beneficiosos.

Eso tiene que ver con la importación y la exportación. Pero, hoy por hoy, en el Mercosur el único país que tiene vocación de centro logístico regional es Uruguay. Hoy por hoy nosotros no hemos detectado empresas o países interesados (en ese negocio).

Brasil no tiene vocación de ser un centro de distribución para el resto de Sudamérica. Argentina tampoco. Obviamente son países que tienen un volumen muy grande y que, por lo tanto, no necesitan mirar alrededor para agrandar el negocio, porque con su mercado interno ya tienen un mercado muy importante.

Entonces, creo que las mayores oportunidades están para Uruguay, que es un mercado interno chico, pero que está entre países con mercados mucho más grandes, y por lo tanto, creo que es Uruguay quien más tiene para ganar en esto por su vocación de país de servicios.

No siento realmente que los tiempos atenten contra que mañana o pasado Argentina o Brasil sean centro de distribución para la región. Me cuesta visualizarlo.

Obviamente, cuanto antes podamos activar estas oportunidades es mejor para todos, pero no veo una amenaza tan grande con los tiempos.

Al fin y al cabo, esto termina dependiendo de cómo responde el comercio internacional. Nosotros lo que hacemos es generar condiciones y juntar a las partes, pero en última instancia tiene que haber alguien que necesite importar o exportar, y eso se tiene que profundizar.