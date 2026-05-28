Los chocolates Feastables de Mr.Beast se venderán en Uruguay: ¿dónde se encontrarán y a qué precio?

Más que barras de chocolate, un dulce viral. Las tabletas de Mr.Beast (Jimmy Donaldson) , el youtuber más popular del mundo —que recientemente alcanzó los 400 millones de seguidores en su canal— llegarán al mercado uruguayo de la mano de la importadora local Solyal. Así lo confirma el logo de Mr. Beast que ya se encuentra dentro de los clientes de la firma uruguaya que alcanzó un acuerdo con la fábrica peruana que elabora los chocolates a nivel global, Machu Picchu Foods .

Gracias a una inversión de US$ 500.000, a partir de junio, las barras de chocolate estarán disponibles en 1.500 puntos de venta a los que llega Solyal, principalmente, grandes superficies, según informó El Empresario y confirmó El Observador.

El producto llegará en tres variedades: milk crunchy (crujiente de arroz) , mantequilla de maní y milk chocolate (chocolate con leche) . Vienen en formato de 60 gramos las tres variedades y la de chocolate con leche también de a 35 gramos.

Desde la importadora que trabaja con marcas como chocolates Tony´s y el vermut Flores aseguraron que aspiran a vender unas 500.000 tabletas de Feastables en el primer año.

Feastables: los chocolates sostenibles que conquistaron al público masivo

Una mención en cada uno de sus videos. Así fue como Mr.Beast fue construyendo su propia marca y también el imperio de Feastables, chocolates que llegaban no solo como una alternativa a marcas tradicionales americanas comp Hershey´s sino como una opción ligada a la sostenibilidad.

Con un mensaje fuerte y masivo, la primera meta de Mr. Beast fue crear un producto más saludable y accesible, que tuviera como base ingredientes naturales, en parte motivado por verse afectado por la enfermedad de Crohn.

Así fue como Feastables apostó a valores de marca amigables con el medio ambiente como utilizar cacao 100% orgánico y contar con la certificación de comercio justo (Feastables Certified Fairtrade).

Esta unidad de negocio escaló rápidamente desde su lanzamiento en 2022, pasó de vender US$ 33 millones a más de US$ 250 millones en el último año.