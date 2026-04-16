El Observador lanza su canal de streaming, con Alejandro Fantino como figura central

El Observador da un paso más en su transformación digital con el lanzamiento de su nuevo canal de streaming, una plataforma de contenidos audiovisuales que busca conectar con nuevas audiencias a través de una propuesta multiplataforma que combina información, entretenimiento y deportes. Con una programación diseñada para las audiencias del siglo XXI, El Observador, el medio digital de noticias con mayor cantidad de suscriptores en YouTube , ofrecerá contenidos en vivo y on demand, con cinco programas originales que se emitirán semanalmente.

El domingo 19 de abril comenzará la programación con un programa especial conducido por Alejandro Fantino de 20:00 a 22:00 horas . En este espacio inaugural, Fantino estará acompañado por los conductores de los diferentes programas que integran la grilla de El Observador.

Con una combinación de figuras consagradas y nuevos talentos, la grilla del streaming de El Observador está diseñada para captar la atención de una amplia audiencia, con una fuerte preferencia por contenidos ágiles, análisis en profundidad y debate pero en un formato dinámico y que combine información con entretenimiento.

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El streaming representa la evolución de El Observador en el ecosistema digital. La plataforma no solo ofrecerá programación original, sino también interacción directa con la audiencia a través de redes sociales y contenidos viralizables.

La integración comercial será un pilar clave, con opciones como branded content, product placement, publicidad no tradicional y segmentos patrocinados, ofreciendo a los anunciantes la oportunidad de llegar a una audiencia digital comprometida.

Un medio que no se detiene

La plataforma no se limita a la emisión de programas desde un estudio central. Gracias a su capacidad de cobertura móvil, El Observador podrá transmitir en vivo desde distintos puntos del país, cubriendo eventos en tiempo real y generando contenido exclusivo desde locaciones especiales, tal como la reciente cobertura de la 59a. Semana de la Cerveza, en Paysandú. Esto le permitirá al medio mantenerse conectado con la audiencia y las tendencias, con una visión que trasciende lo estático.

La llegada del streaming de El Observador refleja el compromiso del medio con la innovación, sin perder de vista su legado de credibilidad y rigor informativo. Con esta apuesta, El Observador se posiciona como un referente de la nueva era del contenido digital en Uruguay.