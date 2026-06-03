Elegí las noticias que te muestra Google: El Observador en Fuentes Preferidas

Google lanzó una nueva forma de elegir las noticias que cada usuario puede ver cuando está haciendo búsquedas en su página, de forma de priorizar a los medios en los que los lectores confían más.

Se trata de "Fuentes Preferidas" (Preferred Sources), una herramienta que ofrece personalizar, de acuerdo al gusto del usuario, los medios que le aparecen en "top stories", la ventana especial que ofrece Google al buscar un término noticioso.

Por ejemplo, si el usuario está buscando información sobre la selección uruguaya, normalmente le aparecerá, bastante arriba en la página, un cuadro de “Noticias destacadas”.

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Lo nuevo es que ahora Google ofrece customizar ese cuadro a gusto del usuario. Eso hará que el algoritmo de Google privilegie a los medios elegidos por el usuario a la hora de elaborar el cuadro.

Cómo se eligen los medios preferidos en Google.

Para activarlo hay que clickear el símbolo de +.

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Allí se abre una ventana que permite elegir los sitios preferidos. Se puede elegir tantos como el usuario quiera.

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Lo mismo se puede hacer desde cada nota de El Observador: arriba de la nota, tenés un botón de agregar a Google.

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También podés entrar a esta página y elegir tus medios preferidos.

Una vez elegidos, Google empezará a priorizar esos medios en las búsquedas noticiosas que haga el usuario.

La forma en la que navegamos en internet, en la que hacemos búsquedas en Google, la forma en que nos llegan noticias y el control que tenemos sobre lo que leemos, todo eso está cambiando en este mismo momento. Y mientras la inteligencia artificial irrumpe a cada paso, ahora tenés la oportunidad de decidir que los medios en los que confiás tengan más peso en tu algoritmo. Asegurate de no perderte nada y agregá a El Observador a tus fuentes preferidas.