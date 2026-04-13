"Vamos bien": la primera foto de Rafa Villanueva tras su paso por el CTI y a cuatro meses de su internación

Después de casi cuatro meses de internación, luego de ingresar al Sanatorio Mautone a fines de diciembre con un cuadro de infección generalizada que lo llevó a cuidados intensivos, se dio a conocer la primera foto de Rafa Villanueva junto a algunos detalles sobre su situación actual.

Este lunes, luego de un encuentro con sus compañeros de Canal 12 , se publicó la primera imagen del conductor de Súbete a mi moto. En la fotografía, publicada por la gerenta de Recursos Humanos del canal, Lorena Grimón, se lo ve sonriente.

"Felices por Rafa! Vamos bien" , escribió Grimón en la publicación de su cuenta de Instagram. En la imagen, el conductor está también junto Mateo Cardoso, gerente general de Canal 12, y Conrado Polvarini, director de la productora Kubrick.

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"Recuperación increíble": la situación de Rafa Villanueva mejora tras volver al CTI por un cuadro de neumonía

Hace algunos días, la salud de Villanueva volvió a ser motivo de preocupación tras su reingreso al CTI por un cuadro de neumonía, situación que había interrumpido un proceso de recuperación sostenido en las últimas semanas.

Este fin de semana el periodista Marcelo Gallardo publicó, a través de su cuenta de la red social X, algunos detalles del parte médico del comunicador. Según el documento, Villanueva logró salir nuevamente de terapia intensiva, avanza tanto desde el punto de vista fisiológico como anímico y continúa con una evolución “favorable”.

Según publicó Gallardo el conductor de televisión presenta una "buena respuesta" al tratamiento y presenta una "evolución favorable desde el punto de vista clínico general”. De acuerdo con el información, Villanueva continúa con soporte nutricional, rehabilitación física y seguimiento por fonoaudiología.