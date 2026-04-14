Homicidio de Montevideo: un delivery de 62 años murió apuñalado tras discutir con un conductor en el Centro

Un delivery de 62 años fue asesinado en la tarde de este lunes en Montevideo tras ser atacado por un hombre de 30 años que luego intentó darse a la fuga , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el hecho ocurrió sobre las 19:30 horas del lunes en la intersección de Cuareim y Colonia .

Allí, el conductor de un auto y un delivery de origen cubano comenzaron una discusión que terminó con este último apuñalado. De acuerdo con el consignado medio, el arma empuñada por el atacante fue un destornillador . Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo confirmaron que la herida se produjo con un "objeto punzante" en el abdomen.

Policía detuvo a un hombre de 22 años por el asesinato del delivery en Villa Española: buscan a su cómplice

Choferes de ómnibus de línea 427 realizan paro luego de que un delivery le tirara una piedra a un conductor

Algunos testigos, como el influencer Diego Ibáñez, lograron registrar en video los momentos posteriores al ataque, incluyendo la huida del agresor .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Ibañez | TransitoUy (@diegoibanez.uy)

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y desde allí coordinaron el traslado del hombre herido al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja.

Sin embargo, y pese a llegar con vida al centro médico, la víctima de 62 años murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Horas más tarde, la Policía logró ubicar el vehículo involucrado en el hecho sobre las calles Yí y Mercedes. El auto era conducido por una mujer, mientras que el presunto autor del homicidio viajaba como acompañante.

El hombre, de 30 años, fue detenido en el lugar, según informó el consignado medio.

El caso está siendo investigado por personal de Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la capital.