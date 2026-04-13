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Policía investiga dos homicidios ocurridos en distintos barrios de Montevideo: víctimas tenían 24 y 38 años

En ambos casos, las víctimas eran hombres y fueron asesinados este lunes mediante disparos de armas de fuego

13 de abril de 2026 12:31 hs
Policía investiga dos homicidios

Policía investiga dos homicidios

Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Policía de Montevideo trabaja en esclarecer dos homicidios ocurridos en las últimas horas en dos barrios de Montevideo, según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

El primero de ellos tuvo lugar en barrio Borro, en la zona de la Senda 19 y la 8. Allí efectivos policiales encontraron a un hombre de 38 años con un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Inicialmente, los oficiales lograron trasladar a la víctima aún con vida rumbo a un centro médico cercano, pero falleció instantes después.

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En la escena del homicidio, la Policía ubicó una vaina de bala y manchas de sangre. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

El segundo asesinato de la jornada ocurrió en la zona de Nuevo París, en la intersección de las calles Llupes y Córdoba, con un hombre de 24 años como víctima.

De acuerdo con el parte oficial, la víctima se encontraba circulando por la zona en una moto junto a una mujer cuando, en cierto momento, comenzaron a ser perseguidos por dos hombres que también se desplazaban en moto.

Tras una persecución que duró algunos minutos, el fallecido terminó perdiendo el dominio del vehículo y cayó al pavimento sobre calles Córdoba y Julián Laguna.

En este momento, informó la Policía, los perseguidores efectuaron varios disparos contra el hombre, quien intentó huir a pie sin éxito, cayendo herido en el acceso a una vivienda ubicada sobre José Llupes, donde fue hallado sin vida.

En la escena del hecho, la Policía incautó múltiples vainas de bala de calibre 9 milímetros y la moto de la víctima que quedó en el lugar.

Ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno y el departamento de Homicidios.

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