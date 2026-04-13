Policía investiga dos homicidios ocurridos en distintos barrios de Montevideo: víctimas tenían 24 y 38 años

La Policía de Montevideo trabaja en esclarecer dos homicidios ocurridos en las últimas horas en dos barrios de Montevideo , según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

El primero de ellos tuvo lugar en barrio Borro , en la zona de la Senda 19 y la 8. Allí efectivos policiales encontraron a un hombre de 38 años con un disparo de arma de fuego en la cabeza .

Inicialmente, los oficiales lograron trasladar a la víctima aún con vida rumbo a un centro médico cercano, pero falleció instantes después .

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En la escena del homicidio, la Policía ubicó una vaina de bala y manchas de sangre . En el lugar trabajó personal de Policía Científica .

El segundo asesinato de la jornada ocurrió en la zona de Nuevo París, en la intersección de las calles Llupes y Córdoba, con un hombre de 24 años como víctima.

De acuerdo con el parte oficial, la víctima se encontraba circulando por la zona en una moto junto a una mujer cuando, en cierto momento, comenzaron a ser perseguidos por dos hombres que también se desplazaban en moto.

Tras una persecución que duró algunos minutos, el fallecido terminó perdiendo el dominio del vehículo y cayó al pavimento sobre calles Córdoba y Julián Laguna.

En este momento, informó la Policía, los perseguidores efectuaron varios disparos contra el hombre, quien intentó huir a pie sin éxito, cayendo herido en el acceso a una vivienda ubicada sobre José Llupes, donde fue hallado sin vida.

En la escena del hecho, la Policía incautó múltiples vainas de bala de calibre 9 milímetros y la moto de la víctima que quedó en el lugar.

Ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno y el departamento de Homicidios.