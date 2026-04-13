Quién era José Capillera, el policía que mató a su pareja y a sus suegros en el barrio La Chancha

El hombre que el pasado viernes asesinó a su pareja, una joven de 18 años, y a sus suegros, de 56 y 43 años, para luego suicidarse, era agente de policía , tenía 26 años y contaba con una denuncia en su contra .

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Pasaje Colibrí e Hidra, en el barrio La Chancha .

Fueron dos vecinos de la zona quienes se acercaron hasta la Seccional 18ª a denunciar que había varias personas muertas dentro de la casa.

Ananis Reyes, la joven soldado de 18 años que fue asesinada por su pareja policía en Montevideo

Triple homicidio en barrio La Chancha: policía de 26 años que se suicidó es apuntado por el asesinato de su expareja y sus suegros

Las autoridades concurrieron al domicilio y allí encontraron los cuerpos . Primero a un hombre de 56 años , y en otra habitación encontraron juntas a la mujer de 43 y a la joven de 18 .

La madre del asesino fue quien aclaró el vínculo de este con los fallecidos. Además, reveló a las autoridades que, previo a quitarse la vida, el agente policial la había llamado para confesarle lo que iba a hacer tras el triple homicidio, según informó horas atrás El Observador.

A quien también llamó el autor del hecho, según contó en primera instancia Telenoche (Canal 4), fue a un compañero del cuerpo a quien le dijo que había cometido una "macana" y que se iba a "matar".

Así, el cuerpo de José Capillera, nombre al que respondía el autor del crimen, fue encontrado a unas cuadras de la vivienda donde perpetró los asesinatos.

Junto a él, en el asiento del acompañante, la Policía encontró un chaleco antibalas y un arma de fuego tipo Glock.

De acuerdo con el consignado medio, previo a quitarse la vida, este había concurrido a la casa de su expareja y se despidió de su hijo.

Capillera tenía 26 años y hacía poco que había egresado de la Escuela Nacional de Policía. Desde hacía meses mantenía un vínculo amoroso con la fallecida, Annais Reyes, una joven integrante del Ejército Nacional.

Familiares señalaron que el vínculo era complicado por los celos del policía, y que la joven tenía previsto separarse en la jornada del crimen.

En las últimas horas, el hermano e hijo de las víctimas, Juan, brindó detalles del vínculo de su familia con el asesino y aseguró que este contaba con una denuncia en su contra.

"Él tenía una denuncia por parte de mi excuñado porque él era muy celoso de mi hermana. Es más, él había apuntado con el arma de reglamento a mi excuñado también y mi hermana se le había puesto adelante y le había apoyado el armamento en la panza", aseguró en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Además, en cuanto a su familia, destacó que "siempre" fueron justos con él y "siempre lo trataron bien". "No parecía que iba a ser una persona tan mala", lamentó.