Annais Reyes, la joven soldado de 18 años que fue asesinada por su pareja policía en Montevideo

Un policía asesinó a su pareja y a los padres de ella y luego se quitó la vida este viernes en el barrio La Chancha , en un caso que es investigado como triple homicidio seguido de suicidio .

La joven fue identificada como Annais Reyes , de 18 años, integrante del Ejército Nacional. Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador con fuentes de la fuerza, había ingresado como aprendiz a la Escuela de Comunicación del Ejército el 1º de marzo de 2024, cuando tenía 16 años, y tras egresar recientemente se desempeñaba como soldado en el Batallón de Comunicaciones Nº2.

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, la joven mantenía una relación con el policía, aunque tenía previsto separarse en la jornada del crimen . La mujer del agresor también confirmó que su hijo había mantenido una relación de seis meses con la joven de 18 años , vínculo que había finalizado recientemente .

La Policía investiga el asesinato de un joven de 21 años en barrio Peñarol

Un joven de 26 años salía de un partido de fútbol y le cayó una rama encima: su estado de salud "reviste gravedad", según médicos

El agresor convivía con ella y con sus suegros en una vivienda ubicada en la calle Colibrí desde hacía más de un mes. Según relataron vecinos, cuando llegó al domicilio sobre las 18:00 del viernes, tenía sus pertenencias prontas para retirarse de la casa .

Horas antes del hecho, ambos salieron juntos a realizar una compra y regresaron poco después. Fue entonces cuando el hombre asesinó a la joven y a sus padres, para luego quitarse la vida. Junto al policía fallecido, en el asiento del acompañante, se encontró un chaleco antibalas y un arma de fuego tipo Glock.

La madre del policía contó a las autoridades que previamente se había comunicado telefónicamente con él y le había confesado su intención de quitarse la vida tras haber cometido un hecho grave.

Fueron dos vecinos los que se acercaron hasta la Seccional 18ª a denunciar que había varias personas muertas dentro de la casa. Las autoridades concurrieron al domicilio ubicado en la calle Colibrí y allí encontraron los cuerpos. Primero a un hombre de 56 años, y en otra habitación encontraron juntas a la mujer de 43 y a la joven de 18.

Más tarde llegó el personal médico, quien confirmó la muerte de las víctimas. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidio 2do Turno y la Policía Científica.

Desde el Sindicato Policial Nacional afirmaron que "resulta imprescindible revisar y fortalecer los controles psicológicos y psiquiátricos en las etapas de ingreso, así como durante toda la carrera funcional".

"No se trata solo de evaluar aptitudes iniciales, sino de garantizar un seguimiento continuo que proteja tanto al funcionario como a la sociedad", añadió el sindicato. Además lamentaron el caso, expresaron condolencias a los allegados de las víctimas y pidieron no postergar "la salud mental en la función policial".

"La tarea policial implica altos niveles de estrés, exposición a situaciones traumáticas y una exigencia emocional constante que requiere atención seria, profesional y permanente", sentenció el comunicado sindical.