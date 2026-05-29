Policía fuera de servicio rescató a una persona con discapacidad de una casa que se incendiaba en Fray Bentos

Un funcionario policial que se encontraba fuera de servicio rescató este jueves a una persona con dificultades motrices de una vivienda que se incendiaba en Fray Bentos , departamento de Río Negro .

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De acuerdo con lo informado por el medio local Río Negro Ahora, el hecho ocurrió próximo al mediodía en una finca ubicada sobre calle Cosini casi Zorrilla , donde vecinos comenzaron a escuchar pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda mientras las llamas ya se habían extendido a varias habitaciones y parte del techo.

Según relataron vecinos, dentro de la casa se encontraba una persona con dificultades motrices que no podía salir por sus propios medios.

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Ante la situación, un hombre que se encontraba en la zona ingresó rápidamente al inmueble y logró retirar a la víctima hacia el exterior, evitando que quedara atrapada por el fuego.

Posteriormente se supo que quien realizó el rescate fue Jonathan Rossotti, un funcionario policial que se encontraba fuera de horario de trabajo.

Luego de constatar que la persona rescatada se encontraba en buen estado de salud, Rossotti dio aviso a Bomberos y solicitó apoyo policial.

Mientras aguardaba la llegada de los equipos de emergencia, el efectivo combatió por sus propios medios el foco ígneo que afectaba la vivienda hasta lograr extinguirlo.