La dura reacción de Red Bichera por la perra mutilada en Paysandú: "Si esto no tiene consecuencias, estamos muy mal"

El caso de la perra que apareció muerta y mutilada en Paysandú sigue generando repercusiones entre organizaciones de protección animal. Tras la denuncia realizada por la ONG Amigos de los Animales , ahora Red Bichera expresó su indignación por lo ocurrido y reclamó que el hecho no quede impune.

Según relató la integrante de la organización Giannina Ruiz a El Observador, todo comenzó cuando una familia alquiló una vivienda y encontró en el lugar a dos perros en un estado de abandono severo .

"Una familia alquiló una casa y, al entrar, encontró dos perros en un estado terrible : flacos, abandonados y muriéndose de hambre", señaló.

De acuerdo con la versión que manejan las organizaciones proteccionistas, días después uno de los animales fue utilizado como represalia en medio de un conflicto vecinal .

"La sacaron, la mataron y la despedazaron. Después dejaron su cuerpo tirado en el patio como si nada", afirmó.

La activista sostuvo que, a su entender, no existen elementos que permitan pensar en un accidente o en el ataque de otro animal.

"No fue un accidente. No fue otro animal. Fue una persona capaz de hacer algo así con total crueldad", dijo.

"Esto ya no es solo abandono"

Ruiz consideró que el episodio representa un nivel de violencia que excede los habituales casos de negligencia o abandono que suelen enfrentar las organizaciones de rescate.

"Esto ya no es solo abandono, esto es violencia extrema y da miedo pensar que seguimos normalizando cosas así", sostuvo.

La integrante de Red Bichera también cuestionó la falta de avances en la investigación. "La Policía fue, tomó datos y hasta ahora no pasó nada. Otra vez somos nosotros los que tenemos que mover todo para que esto no quede en la nada", afirmó.

El caso tomó estado público luego de que la ONG Amigos de los Animales denunciara que una perra apareció muerta y mutilada en una vivienda de Paysandú. La organización también informó que el cuerpo del animal fue descartado antes de que pudiera realizarse una autopsia, lo que dificultó la obtención de evidencia para determinar las circunstancias de la muerte.

El otro perro fue rescatado

Tras el episodio, el segundo perro que se encontraba en la vivienda quedó bajo protección de la organización animalista local. "Hoy está a salvo con nosotros, pero está destruido: piel y huesos, aterrado y con una mirada que parte el alma", expresó.

La activista vinculó el estado del perro sobreviviente con el contexto en el que vivía y con lo ocurrido con el otro animal. "¿Cómo no va a estar así después de vivir algo tan horrible?", se preguntó.

Ruiz insistió en que el caso debe ser investigado y advirtió sobre las consecuencias de que hechos de este tipo queden sin sanción.

"No entendemos cómo alguien puede llegar a tanta crueldad con seres que no pueden defenderse. Siempre terminan pagando ellos. Los inocentes", sostuvo. Y concluyó: "Si esto no genera consecuencias, entonces estamos muy mal como sociedad".