La increíble broma del Atlético de Madrid para burlarse de los rumores sobre un traspaso de Julián Álvarez al Barcelona

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el mercado de pases del fútbol europeo ya arrancó con sus primeros rumores, y uno de los más resonantes es el del posible traspaso millonario del argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona .

El periodista Fabrizio Romano , especialista en el mercado de pases europeos, confirmó que el delantero argentino y el club catalán, donde se desempeña el uruguayo Ronald Araujo, llegaron a un acuerdo en el contrato del jugador y en los próximos días el Barcelona podría realizar una primera oferta formal al Atlético de Madrid.

No obstante, queda la parte más compleja de toda la operación: negociar con el Atlético de Madrid . El club dirigido por el Cholo Simeone desembolsó cerca de 100 millones de euros hace aproximadamente un año y medio cuando contrató a Álvarez y planea recuperar parte de la inversión en caso de venderlo, aunque de momento no hay oferta formal.

El Atlético de Madrid no tiene intenciones de facilitar la salida del jugador de la selección argentina y podría dejarlo ir por una oferta que alcance los $150 millones de euros . En Europa afirman que el Barcelona no llegaría a ese monto de entrada , pero que prepara una propuesta de 100 millones para hacerse con los servicios del delantero, incluyendo algún jugador en la operación como Ferrán Torres.

La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi, su compañero en Barcelona, a la selección de España, a la que enfrentará en el Mundial 2026

En España informan que Julián Álvarez llegó a un acuerdo con el Barcelona y que el club hará una primera oferta al Atlético de Madrid

La divertida respuesta del Atlético de Madrid a los rumores

Cuando estos rumores comienzan a esparcirse, es usual que los clubes se llamen a silencio el mayor tiempo posible. Sin embargo, el Atlético de Madrid decidió encarar este asunto de una manera poco usual: bromeando sobre ello en la red social X, y utilizando a tres figuras del Barcelona.

En un primer tuit, la cuenta oficial del Atleti publicó una foto de Lamine Yamal con la camiseta del club madrileño y la inscripción "Breaking, here we go", en clara alusión a las publicaciones del periodista especializado Fabrizio Romano, junto a una ridícula oferta por el futbolista.

"HERE WE GO! (sic) Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", se lee en el tuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060387377252561055?s=20&partner=&hide_thread=false HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Luego publicaron una foto de Pedri, otra figura del club catalán, también con la camiseta del Atleti, y una broma vinculada al anterior posteo: "Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 (entradas) para el (concierto) del domingo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060390798726733907?s=20&partner=&hide_thread=false HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La tercera publicación fue con el brasileño Raphinha vestido con la casaca rojiblanca, para "completar el 3x1". "Vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable", detallaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060394673508683979?s=20&partner=&hide_thread=false HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Cerca de una hora después de la salida de estos tuits, el club publicó un cuarto posteo en tono de broma en el que desmienten "rotundamente" que le hicieron "una oferta al director deportivo del FC Barcelona", el exfutbolista portugués Deco, para que se una al "equipo de ojeadores en el mercado brasileño" del Atleti.

Poco después de estas publicaciones, el Atlético publicó un quinto tuit en el que marcó que el club "nunca haría algo así", pero vienen "sufriendo una campaña de acoso y derribo" en los últimos meses contra "uno de sus jugadores", en clara referencia a Julián Álvarez.

La institución de Madrid indicó que han ocurrido "filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos".

Por último, lanzaron dos dardos directos al Barcelona, indicando que al club no se le "ocurriría" tener "a sueldo al vicepresidente de los árbitros" o "recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores". "Respeto y valores", concluyó el club.