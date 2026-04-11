Doble homicidio en Cerro Pelado | Antecedente por robo y condena efectiva: ¿quién es Lucas Leonardo Garandán Bueno, el joven buscado por el crimen de "Pikachú"?

La Policía de Maldonado emitió en las últimas horas un pedido de colaboración para ubicar a Lucas Leonardo Garandán Bueno, el joven de 23 años señalado como coautor del doble homicidio en Cerro Pelado.

La investigación sobre el hecho, ocurrido la noche del domingo 22 de marzo, cuando Eric Damián Rodríguez Cedrés, alias “Pikachú”, de 31 años, y otro hombre de 37 resultaron heridos de gravedad tras ser atacados a quemarropa en un domicilio sobre la calle Pororó que funcionaba como boca de venta de estupefacientes, continúa su curso bajo la órbita del Departamento de Hechos Complejos.

De acuerdo con la información judicial esgrimida por la dependencia policial, Garandán Bueno fue uno de los dos sujetos que arribaron al lugar en moto y abrieron fuego antes de huir. El otro, identificado como Santiago Cabrera, se presentó voluntariamente ante las autoridades el 26 de marzo y fue posteriormente condenado a 10 años de penitenciaría.

Triple homicidio en barrio La Chancha: policía de 26 años que se suicidó es apuntado por el asesinato de su expareja y sus suegros

Muertes a puñaladas en Montevideo: una mujer fue asesinada en Casabó y un hombre en Ciudad Vieja

Rodríguez Cedrés murió en el lugar tras recibir un disparo en el tórax, mientras que el otro hombre, de 37 años, fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde permaneció internado en estado crítico hasta su fallecimiento días después.

¿Quién es Lucas Leonardo Garandán Bueno?

Según el afiche oficial emitido por el Ministerio del Interior, Garandán Bueno se encuentra en calidad de requerido en el marco de una investigación por homicidio en el departamento de Maldonado. En la imagen difundida se aprecian señas particulares, entre ellas diversos tatuajes en la zona del rostro y el cuello.

De acuerdo con un reporte de febrero de 2024, el señalado hoy como coautor del doble homicidio en Cerro Pelado había perpetrado el robo de una motocicleta a una mujer en la zona del Parque Medina, en San Carlos.

Embed

Como parte de las pesquisas iniciadas tiempo atrás, personal de Investigaciones de Zona Operacional III, en cumplimiento de una orden judicial, procedió a detenerlo en su domicilio y a derivarlo a dependencias policiales. Según consta en el parte, el detenido indicó el lugar donde se encontraba la moto hurtada, la cual fue posteriormente incautada.

Por ese hecho, Garandán Bueno, de entonces 21 años, fue condenado a una pena de 13 meses de prisión efectiva por el Juzgado Letrado de 4.º Turno.

image

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, recordando que existen canales habilitados para aportar información: