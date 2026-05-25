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"La puesta en escena duró un día": Martinelli cuestionó el "Plan Más Barrio" tras triple homicidio en el Cerro

"Mucho anuncio, mucha foto y poca continuidad”, criticó el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, a través de su cuenta de X

25 de mayo de 2026 14:02 hs
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El Cerro fue el lugar elegido por el gobierno para lanzar el ‘Plan Más Barrio’, el buque insignia, como lo definió el propio secretario de Presidencia”, escribió Martinelli en sus redes sociales.

El exjerarca de la cartera sostuvo que el lanzamiento del plan implicó un fuerte despliegue político y mediático. “El 23 de abril desembarcaron en el barrio Presidencia, Mides, Interior, Vivienda y toda la prensa. La puesta en escena duró un día. Después, no volvieron más”, afirmó.

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El triple homicidio en el Cerro

Las declaraciones del senador llegaron horas después del violento episodio ocurrido en el Cerro, donde tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras una balacera contra una vivienda ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos.

Según informó el Ministerio del Interior, un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar y efectuó múltiples disparos antes de escapar en un vehículo.

Cuando la Policía arribó a la escena encontró a dos personas fallecidas y a otras tres heridas, que fueron trasladadas al Hospital del Cerro. Allí se confirmó posteriormente la muerte de una mujer de 35 años y de un hombre de 29, ambos con antecedentes penales.

En el lugar trabajó Policía Científica, que encontró más de una decena de casquillos e incautó un arma de fuego. Vecinos declararon a Telemundo (Canal 12) que en la vivienda funcionaba una boca de venta de drogas desde hacía casi un año y denunciaron reiterados episodios violentos y allanamientos policiales.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

“Mucho anuncio, mucha foto y poca continuidad”

Martinelli comparó la situación actual con anteriores operativos de seguridad impulsados por gobiernos pasados.

El plan parece haber fracasado antes de empezar. Como también fracasaron el Plan Siete Zonas en 2012 y el Operativo Mirador en 2018: mucho anuncio, mucha foto y poca continuidad”, escribió.

El senador también apuntó contra la conducción del Ministerio del Interior y sostuvo que “da la sensación de que no hay liderazgo ni mando claro”.

A eso ahora se le suman diferencias entre los propios jerarcas, que diluyen responsabilidades y frenan decisiones”, agregó.

Finalmente, Martinelli señaló: “Ojalá no volvamos a caer en la era Bonomi, donde la soberbia mantenía ministros atornillados al cargo mientras la seguridad pública retrocedía sin freno”.

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