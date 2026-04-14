"Gran parte del tumor fue extraído": Gonzalo Moratorio celebró nueva etapa en su proceso de recuperación

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio volvió a comunicarse públicamente a través de sus redes sociales, donde actualizó su estado de salud tras una nueva intervención quirúrgica por el tumor cerebral que padece.

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En un video difundido en las últimas horas, el investigador informó que una parte significativa del tumor logró ser removida y señaló que se encuentra en proceso de recuperación. En ese marco, destacó su confianza en el desarrollo científico nacional y el rol de instituciones como el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República en su tratamiento. "Estoy apostando a la ciencia que hacemos en Uruguay, que eso, perdonen las palabras, pero es de puta madre", distinguió el virólogo.

Embed - Gonzalo Moratorio on Instagram View this post on Instagram Moratorio también agradeció el acompañamiento recibido desde que hizo pública su situación de salud, tanto tras la cirugía como en esta nueva etapa, que incluye inmunoterapia y radioterapia. “Gracias a todos, los quiero mucho”, expresó hacia el final del mensaje, donde además invitó a mantener la confianza “en la ciencia, en Dios, en lo que cada uno sienta”.