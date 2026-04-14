"Era una persona muy tranquila y animada": el desgarrador relato del hijo del delivery asesinado en el Centro

El homicidio de un repartidor de PedidosYa en el Centro de Montevideo generó conmoción en las últimas horas. La víctima, Juan Carlos, de 62 años, murió tras ser apuñalado luego de una discusión con un hombre de 30 años. Su hijo, Javier, habló este martes con los medios y brindó un fuerte descargo en recuerdo a su padre.

"Estábamos hace seis años en Uruguay. Él llegó primero y fue el que me dijo: ' hijo, vení para acá, que acá está yendo bien '. Que había mayor seguridad y trabajo, ahí fue que toda la familia decidió venir para acá" , comenzó relatando entre lágrimas en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Según recordó, tras su padre, el primero en viajar rumbo a Uruguay fue él, luego su hermano y finalmente su madre .

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Homicidio de Montevideo: un delivery de 62 años murió apuñalado tras discutir con un conductor en el Centro

Tras esto, se refirió al incidente donde su padre falleció y señaló que, según testigos, este intentaba desactivar el conflicto en lugar de agravarlo .

"Me imagino que se estaba poniendo a la orden para lo que hubiera que hacer; no era para que pasaran los hechos que pasaron", expresó y afirmó que su papá "era una persona muy tranquila y trabajadora" que siempre se caracterizó por verse siempre muy "animado".

"Queremos que se haga justicia, que no quede impune, los muchachos de PedidosYa quieren alzar la voz para que esto no quede como un hecho más", concluyó.

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El homicidio de Javier

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12) y según confirmó El Observador, el asesinato ocurrió sobre las 19:30 horas del lunes en la intersección de Cuareim y Colonia.

Allí, el conductor de un auto y Juan Carlos, que se encontraba trabajando como delivery, comenzaron una discusión que terminó con este último apuñalado.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y desde allí coordinaron el traslado del hombre al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja.

Sin embargo, y pese a llegar con vida al centro médico, la víctima de 62 años murió como consecuencia de las heridas sufridas.

El autor de los hechos, un hombre de 30 años, fue posteriormente detenido por la Policía y se encuentra en disposición de la Justicia.