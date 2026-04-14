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Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Ronald Araujo entró al final, se perdió el tercero para empatar la serie, y se quedaron sin semifinales por Champions League: mirá los goles

Los catalanes se jugaban una brava parada como visitantes en el Wanda Metropolitano, y si bien ganaron, no pudieron darlo vuelta por el resultado de ida

14 de abril 2026 - 18:09hs
Fermín López de Barcelona, recibió un patadón del arquero argentino de Atlético de Madrid, Juan Musso, por la Champions League&nbsp;

Fermín López de Barcelona, recibió un patadón del arquero argentino de Atlético de Madrid, Juan Musso, por la Champions League 

FOTO: AFP
Ademola Lookman de Atlético de Madrid celebra su gol ante Barcelona por la Champions League

Ademola Lookman de Atlético de Madrid celebra su gol ante Barcelona por la Champions League

FOTO: AFP

EN VIVO

Atlético de Madrid perdió 2-1 este martes en el Wanda Metropolitano contra Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y de esa manera, clasificó a semifinales.

El equipo de José María Giménez había vencido 2-0 en la ida de visita a los catalanes de Ronald Araujo y tenía todo como para poder clasificar, en un partido que fue realmente extraordinario.

Aquí los detalles del partido:

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Mirá los goles del partido:

Aquí está el 1-0 para Barcelona a cargo de Lamine Yamal ya a los 3 minutos:

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A los 23', Ferran Torres puso el transitorio 2-0:

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Lookman descontó para Atlético de Madrid a los 30 minutos para el 2-1:

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