Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Ronald Araujo entró al final, se perdió el tercero para empatar la serie, y se quedaron sin semifinales por Champions League: mirá los goles

Atlético de Madrid perdió 2-1 este martes en el Wanda Metropolitano contra Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y de esa manera, clasificó a semifinales.

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El equipo de José María Giménez había vencido 2-0 en la ida de visita a los catalanes de Ronald Araujo y tenía todo como para poder clasificar, en un partido que fue realmente extraordinario.

Aquí está el 1-0 para Barcelona a cargo de Lamine Yamal ya a los 3 minutos:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044130496213352685?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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A los 23', Ferran Torres puso el transitorio 2-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044135525326418157?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ODlaJLAQm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Lookman descontó para Atlético de Madrid a los 30 minutos para el 2-1: