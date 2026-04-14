Atlético de Madrid perdió 2-1 este martes en el Wanda Metropolitano contra Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y de esa manera, clasificó a semifinales.
Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Ronald Araujo entró al final, se perdió el tercero para empatar la serie, y se quedaron sin semifinales por Champions League: mirá los goles
Los catalanes se jugaban una brava parada como visitantes en el Wanda Metropolitano, y si bien ganaron, no pudieron darlo vuelta por el resultado de ida