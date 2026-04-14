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Bayern Múnich vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la clasificación a semifinales de la Champions League

Los merengues deben conseguir la victoria como visitantes para buscar el pasaje a la siguiente ronda, con el uruguayo entre sus protagonistas; mirá cuándo y donde verlo

14 de abril de 2026 13:14 hs
Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde volverá a jugar con su equipo, Real Madrid, y lo hará frente a Bayern Múnich de visitante en Alemania por el pasaje a las semifinales de la Champions League este miércoles a la hora 16.

Los merengues vienen de perder como locales 2-1 por los cuartos de final por lo que deben ganar para intentar la clasificación.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League?

Ahora se vendrá un nuevo partido por cuartos de final de la Champions League.

Federico Valverde jugará este miércoles 15 de abril a la hora 16 contra Bayern Múnich en el Estadio Allianz Arena.

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