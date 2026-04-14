Federico Valverde volverá a jugar con su equipo, Real Madrid, y lo hará frente a Bayern Múnich de visitante en Alemania por el pasaje a las semifinales de la Champions League este miércoles a la hora 16.
Bayern Múnich vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la clasificación a semifinales de la Champions League
Los merengues deben conseguir la victoria como visitantes para buscar el pasaje a la siguiente ronda, con el uruguayo entre sus protagonistas; mirá cuándo y donde verlo