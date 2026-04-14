Fiscal Vaz pedirá la imputación por homicidio culpable del conductor que sobrevivió en el accidente fatal en Los Arrayanes

El fiscal de Maldonado Jorge Vaz pedirá la imputación del conductor que sobrevivió al accidente fatal en camino los Arrayanes de Maldonado, por un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado de dos muertes, las de Agustín Cajtak y Lola Ferréres Sánchez, ambos de 18 años.

Según el cedulón al que El Observador accedió, la jueza letrada de Maldonado Sylvia García Noroya fijó la audiencia para el 20 de abril, en la que deberá comparecer el conductor del Volkswagen Golf, de 22 años, con su defensa.

El fiscal estaba esperando la pericia de accidentología vial, el último de los informes que le faltaba para expedirse sobre las responsabilidades del caso.

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Como informó El Observador, había recibido las espirometrías tanto de las víctimas como del conductor que sobervivió. En ese caso el informe del laboratorio de Química y Farmacología del Instituto Técnico Forense concluyó que el conductor tenía 0,83 gramos de alcohol en sangre.

El informe detectó también la presencia de tramadol en sangre, un analgésico que se toma para dolores fuertes, aunque se aclara que se encontró en dosis terapéuticas, lo que implica que se le puede haber indicado.

En el caso de Cajtak y Ferreres, la pericia toxicológica concluyó que no había rastros ni de alcohol ni de fármacos en la sangre en ninguno de los dos.

Cajtak y Ferreres que eran novios, viajaban en un Volkswagen Gol y regresaban de una fiesta en La Rinconada de Piriápolis cuando chocarorn con el Volkswagen Golf que terminó encima del Gol.

Según declaró la testigo que viajaba de acompañante en el Golf con el conductor y otro joven, estaban en una fiesta en Punta del Este e iban hacia otra fiesta en Piriápolis. Como el otro acompañante se sintió mal dieron la vuelta hacia Punta del Esta para dejarlo en su casa. Luego de dejarlo, retomaron el viaje hacia Piriápolis y en ese tramo fue que ocurrió el choque.

La joven de 24 años declaró que cuando ocurrió el siniestro ella hablaba por teléfono con una amiga y lo único que recordó del momento fue que el conductor “dio unos volantazos”. Agregó que se despertó el martes siguiente en el hospital.Tanto el conductor como su acompañante de 24 años sufrieron lesiones graves.

El defensor del indagado Ignacio Durán pidió a la fiscalía que se hicieran pericias sobre un tercer vehículo que estuvo en la escena del siniestro, una camioneta Volkswagen Nivus.

Como la fiscalía lo rechazó finalmente realizó la pericia privada y se la entregó. El informe elaborado por la técnico prevencionista Claudia Moreno, concluyó que el Nivus “tuvo participación activa y determinante en la rotación y desplazamiento final del Volkswagen Gol”.

La técnica opinó que "el impacto Nivus–Gol se produjo de manera perpendicular sobre el lado posterior derecho del Gol" y que la Nivus "claramente se encontraba circulando a una velocidad considerable para efectuar el movimiento y deformación en el VW Gol, despejándolo hacia la franja natural”.

Agregó que "la dinámica observada es compatible con una invasión de la senda contraria por parte del Volkswagen Nivus".

“Sólo la Fiscalía, en forma privativa, es la que puede disponer quién es imputado en una causa”, había dicho el fiscal Vaz en una audiencia que se realizó en diciembre para rechazar solicitar esa prueba, y la jueza le dio la razón.