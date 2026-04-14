PedidosYa lamentó muerte de repartidor asesinado y abrirá "espacios de conversación y contención" para trabajadores

La empresa PedidosYa lamentó el asesinato de un repartidor ocurrido en la noche del lunes, luego de que un conductor se bajara de su auto y lo atacara con un destornillador .

En un comunicado al que accedió El Observador, PedidosYa señaló que se puso en contacto con la familia del repartidor —que trabajaba para la empresa desde hace cuatro años — para brindarles "apoyo" y "colaboración ".

Por otra parte, la empresa aseguró que pondrá a disposición de los demás trabajadores "espacios de conversación y contención" .

Sindicato de trabajadores de PedidosYa convocó a movilización en Plaza Independencia por asesinato de delivery

Homicidio de Montevideo: un delivery de 62 años murió apuñalado tras discutir con un conductor en el Centro

"Estaremos convocando próximamente nuevas instancias, asesoradas por profesionales, para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad ", agrega el escrito.

La empresa también se puso a disposición para colaborar con las autoridades y aportar información "necesaria para el esclarecimiento de la investigación".

El repartidor asesinado tenía 62 años y circulaba en Colonia y Cuareim, sobre las 19:20, cuando ocurrió el ataque.

El conductor de un auto y este repartidor, de origen venezolano, comenzaron una discusión que terminó con este último apuñalado. De acuerdo con el consignado medio, el arma empuñada por el atacante fue un destornillador.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo confirmaron que la herida se produjo con un "objeto punzante" en el abdomen.

La declaración del vocero del sindicato de trabajadores de PedidosYa

Ante la muerte del repartidor, el sindicato de trabajadores de PedidosYa convocó a una movilización en Plaza Independencia. Desde allí, Juan Pintos, vocero del colectivo, habló con los medios y llamó a que el Estado actúe. "Consideramos importante que el Estado y sus departamentos hagan su trabajo", reclamó.

Tras esto, aseguró que diariamente los repartidores reciben amenazas de conductores que circulan "armados". "Hay un número importante de personas que andan en vehículo que andan no nada más con un puñal, sino con armas de fuego", denunció.

"Muchas son las ocasiones en las que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego", agregó.

Sobre el fallecido, Pintos lo definió como una persona "responsable, agradable" y un "excelente padre". "Difícilmente habrá alguien que hable mal de este compañero", aseveró.

El vocero después llamó a no tomar el homicidio como un "suceso aislado que le pasó a un inmigrante", ya que refleja lo que "está ocurriendo en la sociedad de Montevideo".

"¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado tome las cartas necesarias y todas las personas que cometen este tipo de delitos sean penadas con todo el peso de la ley y que no sea, mira, te vamos a colocar un grillete y te vas para tu casa?", se preguntó.