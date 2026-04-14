Trabajadores de PedidosYa pidieron a la empresa que cubra gastos de sepelio y abogado de repartidor asesinado

Los trabajadores de PedidosYa se manifestaron frente a la sede de la empresa en reclamo de que la compañía se haga cargo de los gastos del sepelio del repartidor asesinado luego de una discusión con el conductor de un auto, entre otras cuestiones.

La empresa tiene a estudio los reclamos pero todavía no firmó la nota , por lo cual los trabajadores evalúan que medidas tomar y por el momento fueron a manifestarse la Terminal Tres Cruces .

El representante de los empleados Juan Pinto había asegurado que habían llegado a un acuerdo, pero tras la reunión en la sede, la empresa no firmó las demandas y ahora evalúan cómo seguir . Por el momento hay repartidores que elegirán no trabajar hoy , aunque todavía no hay ningún mandato de su sindicato.

Entre las demandas de los trabajadores están que la empresa cubra los gastos del sepelio , que se cubra los gastos de los honorarios del abogado que escoja la familia y también se solicitó que no se viera afectado el ranking (de repartidores) mientras se despide al trabajador fallecido.

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"Nos reunimos con dos gerentes de la empresa y nos dijeron que ellos no tienen los cargos, no pueden definir nada", dijo Pinto a El Observador tras la reunión en la que le acercaron las demandas a la empresa.

"No quieren cubrir los gastos, un trabajador que murió trabajando. Haciendo sus funciones por las cuales fue contratado por esta gente. Si no es tomado en cuenta lo que se escribió allí, si no lo hacen, vamos a tomar otras acciones en la calle", añadió en referencia a las peticiones de los trabajadores.

"Cuando entramos y nos decían sí a todo, nos parecía una excelente propuesta de la empresa", contó sobre el acuerdo que todavía no se rubricó.

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Los negociadores por parte de la empresa fueron consultados por El Observador sobre si llegaron a un acuerdo, pero no quisieron dar declaraciones al respecto. Debido a los hechos, un grupo de repartidores de la aplicación y allegados al asesinado se juntaron para reclamar frente a la sede de la empresa. al grito de "Justicia para Juan".

El repartidor asesinado tenía 62 años y circulaba por Colonia y Cuareim, sobre las 19:20 del lunes, cuando ocurrió el ataque. El conductor de un auto y el repartidor comenzaron una discusión que terminó con este último apuñalado. El arma utilizada por el atacante fue un destornillador.

Sobre estos episodios en el tránsito, Pinto llamó "a procurar tolerancia y a conversar". "Nosotros no podemos andar por la calle tomando este tipo de acciones. Hay que llegar a una resolución pacífica y viable. Somos seres humanos, no podemos hacer esto", sentenció el vocero.