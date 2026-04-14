Calidad del agua: gobierno asegura que valores de trihalometanos volvieron a la normalidad y que reservas se estabilizarán en mayo

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , aseguró en el Parlamento que los niveles de trihalometanos en el agua que suministra OSE volvieron a la normalidad en abril y estimó que la situación de las reservas , afectadas por el déficit hídrico, se normalizarán en mayo, aunque hoy la situación es de monitoreo permanente.

Ortuño concurrió a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados —convocado por el diputado blanco Federico Casaretto por varios temas— y aseguró en una rueda de prensa que parte de lo informado a los legisladores era que las reservas de agua dulce estaban al 50% después de la última lluvia, es decir, que se habían "recuperado los embalses".

Sin embargo, los técnicos del ministerio y de OSE estiman que la situación se estabilizará en mayo o junio.

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Por otra parte, Ortuño se refirió a los niveles de trihalometanos presentes en el agua que suministra OSE , que fueron detectados en cantidades mayores a las permitidas en mediciones de febrero y posteriores. Se trata de subproductos que surgen de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano y pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

Al respecto, Ortuño aseguró que el agua mantuvo durante todo este período de déficit hídrico "su condición de agua potable".

"Hubo un evento que afectó la calidad, un evento puntual, donde los niveles de trihalometanos estuvieron levemente por encima", reconoció Ortuño, aunque aclaró que los valores fueron muy inferiores a los registrados durante la crisis hídrica de 2023, donde además se registraron niveles "muy elevados" de cloruros y sodio.

"Hoy tenemos la satisfacción de informar que tanto mediciones de OSE, como lo informado por Ursea, nos permite afirmar que en abril los valores de trihalometanos volvieron y están ubicados dentro de la normalidad", dijo Ortuño.